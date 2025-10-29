Yeni Şafak
Yargıtay Başkanı Kerkez’den Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Adalet Cumhuriyet’in en temel dayanağıdır'

14:0129/10/2025, Çarşamba
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in temelini oluşturan adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Kerkez, “Cumhuriyet, özgürlüğün, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün adıdır” ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kerkez, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutluyoruz. Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda sergilediği eşsiz mücadelenin taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının öncülüğünde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim, inanç ve kararlılığının sembolü olmuştur.
Cumhuriyet; özgürlüğün, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün adıdır.
Bizlere düşen görev, bu değerleri her koşulda yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Adaletin sağlanması, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü, Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarıdır.
Cumhuriyetimizin 102. yılında, hukuka, adalete ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyor; Cumhuriyetimizin, adaletin ışığıyla daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.”


