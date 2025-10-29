Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ezber bozan atılımlar içerisindeyiz

09:1729/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ezber bozan atılımlar içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakacağız"

