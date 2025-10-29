Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ezber bozan atılımlar içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ezber bozan atılımlar içindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakacağız"
