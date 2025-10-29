Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cevdet Yılmaz: Cumhuriyetimizin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz

Cevdet Yılmaz: Cumhuriyetimizin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz

09:1329/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
"Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz."
"Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Yılmaz, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.



#Cumhuriyet
#Cevdet Yılmaz
#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi maddeleri çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Af ve infaz düzenlemesi maddeler arasında var mı?