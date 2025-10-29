Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti:





"Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2’si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."





Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz" diye konuştu.