Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

09:0329/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 5 katlı binanın eski hali fotoğrafta ortaya çıktı. Alt katında eczanenin faaliyet gösterdiği binanın enkazında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Issıkgöl Caddesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi. 

"Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi"


Bir haber kanalına telefonla bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın 5 katlı olduğunu, alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi.

Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti:


"Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2’si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."


Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, çöken binanın eski fotoğrafı da ortaya çıktı. Binanın alt katında "Eczane Nehir"in faaliyet gösterdiği görüldü.

#Kocaeli
#Gebze
#Bina
