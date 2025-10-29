Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Alevlerin arasına dalan operatör, konteyneri uçurumdan yuvarladı

Alevlerin arasına dalan operatör, konteyneri uçurumdan yuvarladı

09:0929/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
"Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım"
"Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım"

Hatay’da alevlerin arasına dalan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı. Operatör Oluç’un hızlı müdahalesi alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.

Yangın, Antakya ilçesi Alazı Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede yaşandı. Şantiyede bulunan bir konteyner da, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Şantiyede bulunan işçiler, yanan konteynere müdahale etmeye başladılar. Şantiye içerisinde çalışan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle alevlerin arasına dalarak konteyneri uçurumdan yuvarladı. Alevlerin arasına dalan operatörün, konteyneri uçurumdan yuvarladığı anlar kameraya yansıdı. Uçurumdan yuvarlanan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Oluç’un hızlı müdahalesiyse alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.


"Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım"


Alevlerin arasına dalarak yanan konteyneri uçurumdan yuvarlayan operatör Özkan Oluç, "Konteyner da yangın çıktı. Önce arkadaşlara baktık ve içeride kimsenin olmadığını gördük. Yangın diğer konteynerlere sıçramasın diye iş makinesiyle konteyneri aşağıya saldım. Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım. Kimseye bir şey olmadı. İş makinesiyle konteyneri direk aşağıya saldım" ifadelerini kullandı.



#Hatay
#Antakya
#Özkan Oluç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi maddeleri çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Af ve infaz düzenlemesi maddeler arasında var mı?