Gündem

Yargıtay photoshopla eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmemek için photoshopla kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye, "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

11:18 - 27/02/2024 Salı
AA
Yargıtay
Yargıtay

Dairenin kararına göre, Kırıkkale'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan bir kişi, ameliyatı sonrası kendisine düzenlenen 30 gün istirahat raporunun ardından, işe gitmemek için belge üzerinde photoshop programını kullanarak tarih değişikliği yaptı ve 20 günlük sahte rapor oluşturdu.

Devam eden süreçte de muayenesi sonrası kendisine verilen 1 günlük raporun ardından 6 günlük sahte rapor, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük rapordan sonra da yine photoshop programını kullanarak 20 günlük rapor düzenledi.

Bu şekilde düzenlediği raporları çalıştığı kuruma sunan ve işe gitmeyen kişinin raporlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma sonucu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kamu davası açılan kişi, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesince 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar üzerine, sanık avukatı, "düzenlenen belgelerin aldatıcılık niteliğinde olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını" savunarak, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığına hükmetti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirterek, verilen cezayı onadı.

#Kırıkkale
#Photoshop
#Sahte rapor
#Yargıtay
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peugeot E-5008'in ön gösterimini yaptı! 7 koltuklu elektrikli SUV model yenilenen tasarımı ile ilgi çekiyor