Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütüne karşı “Sis Operasyonu: 370 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında: