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Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütüne karşı “Sis Operasyonu: 370 kişi gözaltında

Suç örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon kapsamında 672 adrese baskın düzenlendiğini ve 370 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kenan Biter
08:36 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendi

Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendi

Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendi. Operasyon kapsamında 672 adrese şafak baskını düzenlenirken 370 şahıs gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında:



📌33.918.650 adet boş makaron

📌6.878.093 adet doldurulmuş makaron

📌78.610 paket sigara

📌8.620 kg tütün mamulü,

📌10.811 adet puro

📌18.096 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.


370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum







#Sis Operasyonu
#Yasa dışı tütün operasyonu
#Ali Yerlikaya
1 saat önce
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