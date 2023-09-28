Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütüne karşı “Sis Operasyonu: 370 kişi gözaltında

Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendi
Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendi. Operasyon kapsamında 672 adrese şafak baskını düzenlenirken 370 şahıs gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında:
📌33.918.650 adet boş makaron
📌6.878.093 adet doldurulmuş makaron
📌78.610 paket sigara
📌8.620 kg tütün mamulü,
📌10.811 adet puro
📌18.096 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum