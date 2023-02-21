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Yaşadığım ev sağlam mı?

Depremin tedirgin ettiği İstanbullular, yaşadıkları binalara deprem performans analizi yaptırıyor. İnşaat Yüksek Mühendisi Ferhat Sakallı, bu işlemi uygulayan firmalara başvuruların arttığını söyledi: Analiz sonucuna göre yapı can güvenliğini sağlamıyorsa, güçlendirilmesi veya yıkılmasına karar veriliyor.

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremin tedirgin ettiği İstanbullular, yaşadıkları binalara deprem performans analizi yaptırıyor.

Depremin tedirgin ettiği İstanbullular, yaşadıkları binalara deprem performans analizi yaptırıyor.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlar da tedirgin oldu. Özellikle 40-50 yıllık binaların olası bir İstanbul depreminde nasıl hasar alacağını kestiremeyen vatandaşlar, binalara deprem performans analizi yaptırmak istiyor. Analiz için yapı sahipleri veya kanuni temsilcileri başvuru yapması gerekirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı kuruluşlar analizi yapabiliyor.

PROJEYE UYGUN MU?

Yetkili kuruluşlar ilk etapta yapıya ait mevcut bir proje varsa projeye uygunluğu kontrol ediyor. Proje yoksa yerinde binanın rölevesi alınarak yapının taşıyıcı sistemi belirleniyor. Ayrıca yine bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı bir laboratuvarda yapının tüm katlarından Türkiye Deprem Yönetmeliğine göre kolon, perde ve temellerden karot alınıyor. Bunun yanında röntgen cihazı ile donatı ve sıyırma işlemi uygulanarak donatıların türü ve korozyon tespiti de yapılıyor.

Ferhat Sakallı

SONUCA GÖRE YIKIM KARARI

Yapının zemin taşıma kapasitesinin tespiti için zemin etüt raporu hazırlandığını belirten FSRA Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Ferhat Sakallı, “Bütün bu veriler toplanarak statik analiz programı ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre binanın performans analizi yapılıyor. Analiz sonucuna göre yapı can güvenliğini sağlamıyorsa, güçlendirme veya yıkılmasına karar veriliyor” diye konuştu.

1999 ÖNCESİNİ UYARDI

Deprem ülkesi gerçeğiyle her an yüzleştiğimizi hatırlatan Sakallı şöyle konuştu: “Depreme dayanıklı olmayan bütün yapıların ya güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden yapılması gerekiyor. Özellikle 1999 depreminden önce yapılan, 4708 saylı yapı denetim kanununa göre yapı denetim firmaları tarafından denetlenmemiş, mühendislik hizmeti almayan bütün yapıların ivedilikle deprem performans analizlerinin yapılması şart.”

Her çatlak risk değil

Ferhat Sakallı, son günlerde bu yöndeki başvuruların arttığına işaret etti: “Özellikle depremlerden sonra ilk akla gelen ‘Oturduğumuz bina depreme dayanıklı mı?’ sorusu oluyor. Birçok kişi rapor için başvuruyor. Kimi karot aldırmak, kimi de gözle muayene istiyor. Yapıda bulunan her çatlak risk olmadığı gibi, önemli bölgelerdeki bazı çatlamalar da risk olduğunu gösterebilir. Bu yüzden, depremin mevcut taşıyıcı sisteme verdiği hasarı görmek gerek.”

10 bin liradan başlıyor

Binada hissesi bulunan her malikin, tek başına bu işlemi yaptırmaya yasal hakkı bulunduğunu söyleyen Sakallı, “Bu deprem risk raporunun hazırlatılmasının ücreti illere göre değişiklik gösterdiği gibi, özel sektöre tabi olmasından dolayı aynı illerde farklı fiyatlar da verilebilir. Özellikle yapının türüne, yapıda bulunan kolon/perde ve kat sayısına göre fiyat değişebilir. Günümüz şartlarında bir binanın raporu minimum 10 bin liraya yaptırılabilir” dedi.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.

#Deprem
#İstanbul
#Deprem Performans Analizi
1 saat önce
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