YAŞ'ta sınır ötesi etkisi

2024 YAŞ kararlarında sınır bölgelerinde terörle mücadelede görev alan isimler dikkat çekti. Bu isimlerin başında orgeneralliğe terfi ettirilen Metin Tokel geldi. Suriye ve Irak sınırındaki Şırnak'ta 2. Ordu Komutanı olarak görev yapan Tokel, uzun yıllar bölgede görev yapan bir isim. Terörle mücadelenin her alanında görev yapan Tokel, Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlarda da sahada aktif rol alan bir isim.

HENDEK KAHRAMANI

FETÖ'nün kumpas davalarından olan Balyoz Davası'nda 13 yıl hapis cezası alan Korgeneral Levent Ergün YAŞ kararıyla orgeneral oldu. Birinci sıradan orgeneralliğe terfi ettirilen Levent Ergün'e teamüller gereği Genelkurmay Başkanlığı yolu açılmış oldu. 2016'da Genelkurmay Harekât Plan Daire Başkanlığı’na atanan Ergün, bu görevdeyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi olarak katıldı. Ergün, 2016'da Hendek Operasyonlarında Mardin Nusaybin'i teröristlerden temizledi.

SINIR ÖTESİNDE SICAK TAKİP

Sınır ötesi operasyonlarda sıcak takip yapan, Pençe-Kilit Bölgesi'nde kritik öneme sahip olan bordo berelileri komuta eden Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Ömer Ertuğrul Erbakan'ın da görev süresi uzatıldı. Erbakan, ÖKK olmadan önce Sivas 5. Piyade Eğitim Tugayı komutanıydı.

BAHAR KALKANI’NIN KOMUTANI

Erzurum'da bulunan 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan da korgeneralliğe terfi ettirilen isimler arasında yer aldı. Algan, KKTC'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanı olarak geçtiğimiz yıl atanan Tuğgeneral Nihat Ergün'ün görev süresi uzatıldı. İdlib Operasyonları sırasında Hatay'da Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı kuruldu. Bölgenin komutanı olan Ergün başarılı operasyonlarıyla

dikkat çekiyor.

SIFIR NOKTASINDA DEVAM

Geçmişte Hakkari ile Siirt'te Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı yapan mevcutta da Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanı olan Tümgeneral Emre Tayanç'ın da görev süresi 1 yıl uzatıldı. Tayanç, sınır illerinde olan tecrübesi ile dikkat çekiyor. Sınırın sıfır noktasında Kilis'te bulunan 1. Hudut Alay Komutanı olarak görev yapan Ümit Çelik tuğgeneralliğe terfi aldı. Suriye sınırında yapılacak operasyonlar için alay, bölgenin güvenliğinde önem taşıyor.

PENÇE-KİLİT'TE ROL OYNADI

Gaziantep'te bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Kadir Çelik de tuğgeneralliğe terfi etti. Malatya'da bulunan 2. Ordu İstihkam Alay Komutanı Albay Mehmet Bahtiyar da tuğgeneralliğe terfi ettirlen isimler arasında yer aldı. Bahtiyar, Pençe-Kilit Operasyonlarında önemli rol üstlendi.

Irak ve Suriye’de 12 terörist öldürüldü

Mehmetçik Irak'ın Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!” ifadeleri kullanılarak yapılan paylaşımda “Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi” denildi.







