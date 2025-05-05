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Yavaş’a destek ihraç sebebi

Yavaş’a destek ihraç sebebi

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ‘Ya CHP ya bağımsız adaylık’ hesapları yaparken CHP yönetimi de parti içinden olası desteklerin önüne geçmek istiyor. Yavaş’a destek olması muhtemel görülen ilçe belediye başkanlarına Genel Merkez’den üstü kapalı uyarı geldi. Genel Merkez yöneticileri, yapılan yüz yüze görüşmelerde “Partimiz aday için en uygun kararı verir. Aday Yavaş olmazsa bu parti kararıdır. Bunun sonucunda farklı bir yönteme girilirse, başkanlar CHP’den çıkmış demektir” diyerek başkanları ihraçla tehdit etti.


#politika
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#Mansur Yavaş
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