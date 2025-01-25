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Yavaş’ı küstürmeyecek formül aranıyor!

Yavaş’ı küstürmeyecek formül aranıyor!

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0025/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş - Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş - Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

CHP’de Genel Başkan Özel’e “İmamoğlu’nun adaylığını açıkla” baskısı yoğunlaştı. İmamoğlu’nun adaylığı açıklanmasından sonra siyasi yasak ama ihtimaline karşı da CHP kulislerinde ‘Yavaş’ı küstürmeyecek formül’ arayışları başladı.

CHP’de aday bilmecesi erken başladı. CHP’nin 2028 seçimlerinde, en güçlü iki adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez ‘erken aday açıklaması’ ile karşı karşıya geldi.


ADAY İÇİN ERKEN

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e PM ve MYK’dan “Adayı erkenden açıkla” baskısı geldi. Özel’in bu baskıya “Henüz çok daha erken” cevabını verdiği belirtilirken, Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylık görevine talip olması ve birbirine karşı bir yarış içinde olmasının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiliyor.


SİYASİ YASAK HESAPLARI

Özel’in baskı yapanlara aday açıklamak için erken olduğunu söylediği öğrenilse de buna rağmen MYK ve PM üyelerinin baskıyı artırdığı ifade ediliyor. İmamoğlu’nun aday olarak açıklanması durumunda ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da küsmemesi için formüller arandığı belirtiliyor. Yavaş’ın ‘İYİ Parti ve milliyetçi partilerin adayı olacak’ söylentilerinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği konuşuluyor. Kulislerde, “Ekrem İmamoğlu eğer siyasi yasak alırsa, Yavaş’ı yedekte tutalım ki sahaya sürebilelim” görüşü dile getiriliyor.


#Mansur Yavaş
#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu

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