Yeni Şafak darbeyi adım adım duyurdu

Yeni Şafak, İstanbul ve Ankara’daki FETÖ’cü darbe girişimini bir ay öncesinden günbegün duyurdu. Gazete manşetleri üzerinden FETÖ’cülerin içinde bulunduğu planlar ve darbe girişimine doğru attığı adımlar vatandaşlarla tüm detaylarıyla paylaşıldı. FETÖ’cü askerlerin İstanbul ve Ankara’da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi kısa sürede püskürtüldü. Polis ekipleri ile darbe karşıtı askerler ve vatandaşın büyük bir kurtuluş mücadelesi vermesi de tarih sayfalarına kazındı. İstanbul’da ve Ankara’da darbe girişiminin başlatıldığı anlarda ihanet anlarını Yeni Şafak ilk olarak tüm dünyaya duyurdu. Yeni Şafak, “Fetullah Gülen Örgütü FETÖ mensubu paralel subaylar darbe girişiminde bulundu. Yeni Şafak Paralel Yapı mensubu askerlerin ihanet girişimine dair çarpıcı bilgiler elde etti” ifadeleriyle ilk bulguları yayınladı. Yeni Şafak Gazetesi, FETÖ’cü darbe girişimini günler öncesinde manşetten sık sık duyurdu.