Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Yeni seçim mart ayında: Yargıda HSK yarışı

Yeni seçim mart ayında: Yargıda HSK yarışı

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bülent Savtok
Bülent Savtok

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) görev süresi dolacak üyeler nedeniyle Yargıtay’da kulisler hareketlenmeye başladı.

1 Haziran itibariyle 9 üyenin görev süresi sona erecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM, yeni üyeleri belirleyecek. Seçim süreci mart ayında TBMM’de resmen başlayacak.

Yargıtay kulislerinde HSK üyeliği için adı geçenlerden biri Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok. Daha önce HSK Başmüfettişliği yapan Savtok, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilmiş ve Yargıda Birlik çalışmalarına katılmıştı. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliğine seçilen Savtok, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in “etik bulmadığı” yönündeki açıklaması üzerine bu görevinden istifa etmişti.

Mevcut HSK 1. Daire üyesi Ömür Topaç ise yeni yapılanmada aday olmayacak. 2014 HSK seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı 5 bin 665 oyla dikkat çeken Topaç, İstanbul’da seçime katılanlar arasında birinci olmuştu. O dönem İstanbul’daki seçimin HSK seçim sonucunu belirlediği, Topaç’ın bu sürecin mimarlarından olduğu vurgulanıyor. Topaç’ın yerine hangi ismin ön plana çıkacağı merak konusu.



#Yargı
#Hakim
#Savcı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: İşte ligde en çok gol atan futbolcu