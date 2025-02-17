Yeni seçim mart ayında: Yargıda HSK yarışı

Yargıtay kulislerinde HSK üyeliği için adı geçenlerden biri Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok. Daha önce HSK Başmüfettişliği yapan Savtok, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilmiş ve Yargıda Birlik çalışmalarına katılmıştı. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliğine seçilen Savtok, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in “etik bulmadığı” yönündeki açıklaması üzerine bu görevinden istifa etmişti.

Mevcut HSK 1. Daire üyesi Ömür Topaç ise yeni yapılanmada aday olmayacak. 2014 HSK seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı 5 bin 665 oyla dikkat çeken Topaç, İstanbul’da seçime katılanlar arasında birinci olmuştu. O dönem İstanbul’daki seçimin HSK seçim sonucunu belirlediği, Topaç’ın bu sürecin mimarlarından olduğu vurgulanıyor. Topaç’ın yerine hangi ismin ön plana çıkacağı merak konusu.