Yeniay’a saldıranlar hakim karşısında

İddianamede saldırıyı düzenleyen suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Ömerhan Çeken’in “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak” suçundan 5’er yıldan 12’şer yıla, 5 kişiye karşı “Tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 65’er yıldan 100’er yıla, “Mala zarar verme” suçundan 1 yıl 8’er aydan 15’er yıla kadar, ayrıca “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan ise 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen sanık Mazlum Doğan’ın da çeşitli suçlardan 126 yıl hapisle cezalandırılması istendi.