Yeniay’a saldıranlar hakim karşısında

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yargılanmasına başlandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 304 sayfalık iddianamede, 37 kişi “müşteki”, 61 kişi “sanık” olarak yer alıyor.
131 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
İddianamede saldırıyı düzenleyen suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Ömerhan Çeken’in “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak” suçundan 5’er yıldan 12’şer yıla, 5 kişiye karşı “Tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 65’er yıldan 100’er yıla, “Mala zarar verme” suçundan 1 yıl 8’er aydan 15’er yıla kadar, ayrıca “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan ise 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen sanık Mazlum Doğan’ın da çeşitli suçlardan 126 yıl hapisle cezalandırılması istendi.
Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024’te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ziyaret gerçekleş-tirdikleri ziyaret sırasında dernek binasının önü yaylım ateşine tutulmuştu.