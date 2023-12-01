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Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de: Partiler 1 Ocak'tan itibaren sahaya inecek

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:26 - 1/12/2023 vendredi
Güncelleme: 07:27 - 1/12/2023 vendredi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.


Takvime göre; seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak günü ilan edilecek, oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura ile belli olacak.

Siyasi partilerin il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini, bağımsız aday olacak kişilerin ise başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.


Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak, 30 Mart saat 18.00'de ise sonlanacak. Seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.








#Yerel seçim
#Mahalli İdareler Genel Seçimleri
#Resmi Gazete
#Yerel seçim takvimi
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