|
Gündem

Yerinde dönüşüme hem hibe hem kredi

Deprem bölgesinde yerinde dönüşümü hızlandırmak için yapılacak teşvikin detayları netleşiyor. Bu bölgelerdeki ev ve iş yerlerinin yapım sürecinin hızlandırılması için depremzedelere 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi desteği verilmesi planlanıyor.

Nur Banu Aras
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Depremzedelere 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi desteği verilmesi planlanıyor.

Depremzedelere 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi desteği verilmesi planlanıyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. İlk etabı sonbaharda teslim edilecek olan 319 bin deprem konutunun 180 bininin yapımına başlandı. Depremzedelerin evlerine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için yerinde dönüşüm projesi yapılacak.

YAPIM VE DÖNÜŞÜM OFİSLERİ

Bu kapsamda bakanlık, depremden etkilenen 11 kentte ‘dönüşüm yapım’ ve ‘dönüşüm’ ofisleri kuracak. Evini ya da ofisini kendi yapmak isteyen depremzedeler bu ofislere başvurabilecek. Ofislerde deprem bölgesinin genel analizi çıkarılacak. Böylelikle vatandaş evini ya da ofisini nereye yapıp yapmayacağına karar verecek. Vatandaş, yapmak istedikleri yapılarının bütün sürecini bu ofisler üzerinden takip edebilecek. Evini, Bakanlığın denetim ve gözetiminde yapmayı kabul eden vatandaşa 500 bin lira hibe ve 500 bin lira ise kredi desteği verilmesi planlanıyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN 4 ŞART

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Yerinde Dönüşüm” konusunda belirlediği kırmızı çizgiler var. Sıvılaşma olan alanlarda yapılaşma olmayacak. Dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde yapı yasağı getirilecek. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterilecek. Ayrıca, yapılan evler zemin artı 4 katı geçmeyecek. Bakanlık, ev ve iş yeri projelerinin bütün aşamalarını hem kontrol edecek, hem de denetleyecek. “Yerinde Dönüşüm” ile sağlam, güvenli ve hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmek hedefleniyor.

37 bin 129 köy evinin yapımı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter'daki hesabından deprem bölgesindeki köy evlerine ilişkin video mesaj yayımladı. Bakan Özhaseki paylaşımında, "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik" dedi.



#Deprem Bölgesi
#Kentsel Dönüşüm
#Konteyner Kent
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta pompa fiyatları değişiyor (5 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)