Yerinde dönüşüme hem hibe hem kredi

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. İlk etabı sonbaharda teslim edilecek olan 319 bin deprem konutunun 180 bininin yapımına başlandı. Depremzedelerin evlerine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için yerinde dönüşüm projesi yapılacak.

YAPIM VE DÖNÜŞÜM OFİSLERİ

Bu kapsamda bakanlık, depremden etkilenen 11 kentte ‘dönüşüm yapım’ ve ‘dönüşüm’ ofisleri kuracak. Evini ya da ofisini kendi yapmak isteyen depremzedeler bu ofislere başvurabilecek. Ofislerde deprem bölgesinin genel analizi çıkarılacak. Böylelikle vatandaş evini ya da ofisini nereye yapıp yapmayacağına karar verecek. Vatandaş, yapmak istedikleri yapılarının bütün sürecini bu ofisler üzerinden takip edebilecek. Evini, Bakanlığın denetim ve gözetiminde yapmayı kabul eden vatandaşa 500 bin lira hibe ve 500 bin lira ise kredi desteği verilmesi planlanıyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN 4 ŞART

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Yerinde Dönüşüm” konusunda belirlediği kırmızı çizgiler var. Sıvılaşma olan alanlarda yapılaşma olmayacak. Dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde yapı yasağı getirilecek. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterilecek. Ayrıca, yapılan evler zemin artı 4 katı geçmeyecek. Bakanlık, ev ve iş yeri projelerinin bütün aşamalarını hem kontrol edecek, hem de denetleyecek. “Yerinde Dönüşüm” ile sağlam, güvenli ve hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmek hedefleniyor.

37 bin 129 köy evinin yapımı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter'daki hesabından deprem bölgesindeki köy evlerine ilişkin video mesaj yayımladı. Bakan Özhaseki paylaşımında, "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik" dedi.







