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Yeşil alan ya da yatay mimari: Maraş’ın yeniden inşası için bölgeler belirlendi

Maraş’ın yeniden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında milletvekilleri, belediye başkanları ile STK’ların katılımıyla 2 toplantı yapıldı. Toplu konutlar için zemini sert Önsen, Kılılı, Çakallı Hasanağa, Çınarlı ve Orhan Gazi Mahalleleri belirlendi. Yıkımın olduğu bölgeler içinse 2 alternatif öne çıkıyor. Zemine göre yeşil alan ya da yatay mimaride yapılar.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Maraş’ın yeniden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında milletvekilleri, belediye başkanları ile STK’ların katılımıyla 2 toplantı yapıldı.

Maraş’ın yeniden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında milletvekilleri, belediye başkanları ile STK’ların katılımıyla 2 toplantı yapıldı.

Çifte deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş’ın yüzde 22’si yıkık ya da yıkılacak. Şehrin yeniden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 2 toplantı yapıldı. Yıkılan binalarla ilgili şu an için 2 alternatif öne çıkıyor. Zemin araştırmalarının tamamlanmasıyla birlikte yıkılan yerlere ya yeni binalar yapılacak ya da park ve bahçe gibi yeşil alan olacak.

55 BİN KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehrin fay haritasını çıkararak toplu konutlar için Önsen, Kılılı, Çakallı Hasanağa, Çınarlı ve Orhan Gazi Mahallelerini belirledi. İlk etapta 55 bin konutun yapılması planlanıyor. Binalar, 35 bin dönümlük sert araziye inşa edilecek. Ovaya, tarım alanlarına, alüvyonlu arazilerde hiçbir yapıya müsaade edilmeyecek. Mart ayı içerisinde ihalenin yapılacağı belirtiliyor. Yıkılan binaların bulunduğu alanlara ne olacağı da masaya yatırılıyor. Bakan Kurum başkanlığında 2 toplantı gerçekleştirildi. Zemin araştırmasının yapılmasının ardından çıkan sonuca göre ya yeni binalar inşa edilecek, ya da bu yerler park ve bahçe gibi yeşil alan yapılacak.

300 bin vatandaşa geçici yuva

  • Evlerinden olan vatandaşların barınma, gıda, hijyen ve sağlık gibi ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 6 bölgede 74 bin 134 çadır, 1047’de konteyner kuruldu. Buralarda yaklaşık 301 bin vatandaş barındırılıyor. 10 bin konteynerin daha kurulması için çalışmalar sürüyor.

12 saatlik enkaz mesaisi

Depremin ilk anından itibaren devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemlerine geçildi. İş makineleri sabah 07.00’dan 19.00’a aralığında çalışıyor. Neredeyse her sokakta iş makinesi görmek mümkün. Bir yandan enkaz kaldırılırken bir yandan da vatandaşlar molozlar arasında değerli eşyalarını çıkartmaya çalışıyor.


#Konut
#Deprem
#Murat Kurum
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Yeşil alan ya da yatay mimari: Maraş’ın yeniden inşası için bölgeler belirlendi
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