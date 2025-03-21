Yol haritası MYK’da çizilecek

İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında milletvekillerini İstanbul ve başkent arasında ikiye bölen CHP, pazar günü yapılacak ön seçimin ardından MYK’da sürece ilişkin yol haritasını belirleyecek. Bu sürece kadar İBB’nin bulunduğu Saraçhane’nin yanı sıra Genel Merkez ve teşkilatlarda gözaltılara tepki olarak nöbet tutulacak. Nöbetin sürdürülüp sürdürülmemesi, başka hangi adımların atılabileceği gibi konular MYK’da masaya yatırılacak. Bu planlar, MYK üyelerine sunulup oylanacak.

5 BİN 800 SANDIK

Ön seçim günü üyelere ve oy kullanmak isteyen diğer vatandaşlara iki ayrı sandık kurulacak. Buradan çıkacak sonuçların ardından büyük bir miting organize edilmesi fikri parti içerisinde ağır basıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi yaptığı açıklamada “Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız ‘Dayanışma Sandığı’na ilişkin tüm bilgileri yarın sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 23 Mart Pazar günü CHP ilçe başkanlıklarında, düğün salonlarında, kıraathanelerde ve spor salonlarında 5 bin 800 sandık kurulacağı öğrenildi. Oy verme işlemi ise saat 09.00-17.00 arasında yapılacak.







