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Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte otomobil çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya’da yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Avşar (59) ve Yusuf Avşar (72) çiftine otomobil çarptı. Kazada, Emine Avşar olay yerinde hayatını kaybederken eşi Yusuf Avşar yaralandı.

00:09 - 27/11/2023 Pazartesi
DHA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Yusuf Avşar çiftine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 43 AAK 888 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Emine Avşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yusuf Avşar ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü İ.A. ise gözaltına alındı.


#Kütahya
#kaza
#Afyonkarahisar
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