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YSK'ya seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı

Üyeliğe Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'da tören düzenlendi. Seçilen 5 üye, yemin ederek göreve başladı.

15:57 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

Üyeliğe Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'da tören düzenlendi. Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladılar.


Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapılacak.

Kurul Başkanı Muharrem Akkaya ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri bugün itibarıyla sona erdi.


#YSK
#Danıştay
#Yargıtay
1 saat önce
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YSK'ya seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı
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