Zafer Sırakaya'dan dünyaya Gazze mektubu

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, kaleme aldığı mektupta uluslararası topluma “Gazze ve Batı Şeria'da devam eden kanın durdurulması ve İsrail ile Filistin arasında adil ve kalıcı barışçıl bir çözümün sağlanması için mümkün olan her türlü çabayı göstermesi” için çağrıda bulundu. Hangi gerekçeyle olursa olsun yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alan hiçbir saldırıyı tasvip etmediklerini belirten Sırakaya'nın mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Hiçbir gerekçe, on binlerce Filistinli sivilin ayrım gözetmeksizin ve kasıtlı olarak öldürülmesini, ailelerin nüfus kayıtlarından silinmesini ve sivil altyapı dahil olmak üzere Gazze'nin tümünün yok edilmesini haklı çıkaramaz. Sizleri Filistin halkının haklı davasına destek olmaya, İsrail'in saldırganlığı karşısında sesinizi yükseltmeye çağırıyoruz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına ve Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması çağrımızı yineliyoruz. Farkındalık kampanyalarına katılımınızı, adil ve kalıcı iki devlet vizyonuna ulaşmaya destek olmanızı ve artan insani yardım çabalarına katkılarınızı rica ediyoruz. Bölgede barışın tesisi ve daha fazla acı yaşanmasını önlemek için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.”