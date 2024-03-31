Hafik Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Hafik seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Hafik 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Hafik Seçim Sonuçları 2024

Hafik ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Hafik seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Hafik 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Selahattin Çuhadaroğlu %53,3

AK PARTİ - Mitat İlhan %44,5

SAADET - Veysel Tekneci %1,80

BTP - Yalçın Boyraz %0,23

Hafik 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Habip Görler - (Sivas / Hafik)

Milliyetçi Hareket Partisi Harun İsa Gültay - (Sivas / Hafik)

Cumhuriyet Halk Partisi Nizamettin Koçak - (Sivas / Hafik)

Bağımsız Türkiye Partisi Selahattin Ceylan - (Sivas / Hafik)

Saadet Partisi Yasin Aslıvar - (Sivas / Hafik)

Hafik Hakkında

Sivas'ın Hafik ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde bulunur ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık bir yapıya sahiptir ve Hafik Gölü ilçenin en önemli doğal özelliklerinden biridir. Hafik, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşır. İlçede antik kalıntılar ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Hafik ekonomisi tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayanmaktadır ve Hafik Gölü'nün doğal güzellikleriyle birlikte turizm potansiyeline sahiptir.



