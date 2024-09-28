Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, hafta sonu yazdan kalma sıcaklar etkili olacak. Pazartesi günü ise hava sıcaklığı Türkiye genelinde 10-15 derece birden düşecek. Bu hafta Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış olacak? İşte Meteoroloji 28-29 Eylül 2024 il il hafta sonu hava durumu raporu...
Eylül ayının son günlerine girilirken ülke genelinde hava sıcaklığı artıyor. Sıcaklıkları Akdeniz'de 35°C'lere çıkarken Ege ve Marmara 28-30°C'lerde seyrediyor. Pazar gününden itibaren ise sonbahar etkisini göstermeye başlayacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son durumu tahminleri...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 28-29 EYLÜL 2024
Türkiye genelinde cumartesi günü haftanın en sıcak günü olacak.
Yeni hafta ise daha serin başlayacak.
Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası pazar günü gece saatlerinde İstanbul’a ulaşacak.
HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Edirne üzerinden Marmara Bölgesi’ne ulaşacak olan yağışlı hava İstanbul ve Bursa ile birlikte tüm bölgeyi etkisi altına alacak.
Cumartesi günü 32-33 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı yağışlı havanın etkisiyle 15 derece birden düşecek.
PAZARTESİ GÜNÜ BATI KARADENİZ VE İÇ ANADOLU’DA ETKİLİ OLACAK
Gece boyunca devam edecek olan yağışlar, pazartesi ise günü Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkileyecek.
Yağışlı hava sistemi pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak.
Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkilisini hissettirmesi bekleniyor.