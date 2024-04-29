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Bu hafta yağış var! Bahar havası ne zaman gelecek? Meteoroloji il il haftalık hava durumunu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmini raporunu yayımladı. Yeni haftada yurdun birçok kesiminde şiddetli yağmurlar öngörülürken MGM, 6 il için de sarı kodlu uyarı verdi. Birçok ilde haftaya yağışlı hava ile başlandı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı havalar ne zaman sona erecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 5 günlük Ankara, İstanbul, İzmir hava tahmini...

15:35 - 29/04/2024 Monday
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu bilgisi paylaştı. İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? MGM 29 NİSAN-5 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.


İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 16°C

Salı Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 18°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı 14°C 18°C

Perşembe Çok Bulutlu 13°C 17°C

Cuma Çok Bulutlu 13°C 19°C

ANKARA HAFTALIK HAVA DURUMU

Pazartesi Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 24°C

Salı Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 22°C

Çarşamba Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 20°C

Perşembe Çok Bulutlu 12°C 22°C

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 9°C 20°C

İZMİR HAFTALIK HAVA DURUMU

Pazartesi Rüzgarlı 15°C 26°C

Salı Parçalı Bulutlu 15°C 27°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 16°C 27°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 15°C 25°C

Cuma Parçalı Bulutlu 16°C 27°C

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, bugün için 6 ile de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İşte sarı kod verilen iller:

Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



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