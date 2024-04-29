Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu bilgisi paylaştı. İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.