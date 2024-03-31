Seçim sonuçları 2024 ile Çorum’u 5 yıl yönetecek belediye başkanı netleşiyor. AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın ile CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu Çorum belediyesi için yarışıyor. Çorum 2024 seçim sonuçları , Halil İbrahim Aşgın, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu oy sayısı, oy oranı, hangi aday önde? sorusu seçmenler tarafından merak konusu. Peki Çorum’da kim kazandı Halil İbrahim Aşgın mı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu mu kazandı, aldıkları oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte 2024 Çorum seçim sonuçları canlı oy oranları.

Halil İbrahim Aşgın mı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu mu kazandı?

31 Mart Çorum yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Halil İbrahim Aşgın ve Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nun Çorum’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Halil İbrahim Aşgın ve Hasan Levent Çöphüseyinoğlu 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Halil İbrahim Aşgın - Hasan Levent Çöphüseyinoğlu yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Çorum Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın ve CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu aldıkları oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Halil İbrahim Aşgın kimdir?

Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Aşgın, Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Hitit Üniversitesinde din sosyolojisi alanında doktora derecesi alan Aşgın, 17 yıl dil ve mesleki eğitim kursu müdürlüğü, dört yıl akademisyenlik yaptı. AK Parti'den 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Çorum Belediye Başkanlığına seçilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babasıdır. iyi derecede İngilizce bilen Aşgın, AK Parti'den yeniden Çorum Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Hasan Levent Çöphüseyinoğlu kimdir?

Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, 1971 yılında Çorum'da doğru. İlk, orta ve lise eğitimini Çorum'da tamamlayan Çöphüseyinoğlu, Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Çorum'da mimarlık yapan, bir dönem CHP Çorum Belediye Meclis Üyeliği ve Mimarlar Odası Çorum Şube Başkanlığı görevlerini yürüten Çöphüseyinoğlu, CHP'den Çorum Belediye Başkan adayı gösterildi. Çöphüseyinoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Çorum Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Halkın Kurtuluş Partisi Adnan Okur - (Çorum)

İYİ Parti Ahmet Ertekin - (Çorum)

Yeni Türkiye Partisi Ayten Doğan - (Çorum)

Zafer Partisi Bedii Onan - (Çorum)

Bağımsız Adaylar Burhan Sönmez - (Çorum)

Millet Partisi Cafer Tayyar Doğan - (Çorum)

Hak ve Özgürlükler Partisi Doğan Kaygalak - (Çorum)

Türkiye Komünist Partisi Erol Celep - (Çorum)

Saadet Partisi Faruk Cıdık - (Çorum)

Adalet ve Kalkınma Partisi Halil İbrahim Aşgın - (Çorum)

Anavatan Partisi Hasan Kabak - (Çorum)

Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Levent Çöphüseyinoğlu - (Çorum)

Hür Dava Partisi İbrahim Çevik - (Çorum)

Gelecek Partisi İsmail Barış Coşgunsu - (Çorum)

Vatan Partisi Mehmet Patlar - (Çorum)

Demokrat Parti Murat Teryaki - (Çorum)

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Pak - (Çorum)

Demokratik Sol Parti Naciye Akdoğan - (Çorum)

Türkiye Komünist Hareketi Şeyma Kayhan - (Çorum)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ümit Küçükbayatlılı - (Çorum)

Yeniden Refah Partisi Yaşar Anaç - (Çorum)

Demokrasi ve Atılım Partisi Yunus Emre Özdemir - (Çorum)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.