Hastaneler ne zaman açılıyor, yarın çalışıyor mu? Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı?

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla kamu kurumlarında mesai 7 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacak. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsama dahil mi? Bayram süresince devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri 2-3-4 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. Ancak, acil servisler ve nöbetçi sağlık kuruluşları kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Sağlık kurumlarında tam kapasite hizmet, 8 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.