Hastaneler ne zaman açılıyor, yarın çalışıyor mu? Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS sistemini kontrol etmeye başladı. Ancak, sistemde 7 Nisan'a kadar açık randevu bulunmaması soru işaretlerine yol açtı. Bayram tatili nedeniyle kamu hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri, 2-3-4 Nisan tarihlerinde idari izin kapsamında hizmet vermedi. 5 Nisan Cuma günü ise yalnızca acil servisler ve nöbetçi sağlık kuruluşları açık olacak. Tam kapasite hizmet, 8 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.
Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla kamu kurumlarında mesai 7 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacak. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsama dahil mi? Bayram süresince devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri 2-3-4 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. Ancak, acil servisler ve nöbetçi sağlık kuruluşları kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Sağlık kurumlarında tam kapasite hizmet, 8 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.
HASTANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Hastaneler ve poliklinikler 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak ve normal muayene hizmeti verilmeyecek.
Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet vermeyecek.
Polikliniklerde bayram sonrası hasta kabulü 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.
SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.
ACİL SERVİSLER AÇIK MI?
Bayram tatili boyunca hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.