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Hastaneler ne zaman açılıyor, yarın çalışıyor mu? Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı?

Hastaneler ne zaman açılıyor, yarın çalışıyor mu? Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı?

14:371/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hastaneler ne zaman açılıyor?
Hastaneler ne zaman açılıyor?

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS sistemini kontrol etmeye başladı. Ancak, sistemde 7 Nisan'a kadar açık randevu bulunmaması soru işaretlerine yol açtı. Bayram tatili nedeniyle kamu hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri, 2-3-4 Nisan tarihlerinde idari izin kapsamında hizmet vermedi. 5 Nisan Cuma günü ise yalnızca acil servisler ve nöbetçi sağlık kuruluşları açık olacak. Tam kapasite hizmet, 8 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla kamu kurumlarında mesai 7 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacak. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsama dahil mi? Bayram süresince devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri 2-3-4 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. Ancak, acil servisler ve nöbetçi sağlık kuruluşları kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Sağlık kurumlarında tam kapasite hizmet, 8 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.

HASTANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Hastaneler ve poliklinikler 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak ve normal muayene hizmeti verilmeyecek.

Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet vermeyecek.

Polikliniklerde bayram sonrası hasta kabulü 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Bayram tatili boyunca hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

#Sağlık ocağı
#Devlet Hastanesi
#Bayram tatili

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