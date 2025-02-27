10 yıldır tartışılan elbisenin sırrı açıklandı: Kimi mavi-siyah kimi altın sarısı-beyaz renkte görüyordu

10 yıl önce Caitlin McNeill'in sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraf milyonlarca kişiyi ikiye böldü. Herkesin farklı renklerde gördüğü elbisenin sırrı yıllar süren tartışmaların ardından nihayet çözüldü.
26 Şubat 2015'te Caitlin McNeill'in paylaştığı mavi-siyah ya da beyaz-altın sarısı elbise, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmıştı.
Kısa sürede medya organlarının ilgisini çeken fotoğraf, ünlüleri de ikiye bölmüştü.
Sırrı ortaya çıktı
2015'te paylaşılan bu elbisenin sırrı New York University (NYU) tarafından yapılan araştırma sonucu çözüldü.
Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr. Wallisch, kişinin vücut saatindeki farklılıkların renkleri ayırt etmekte etkin olduğu bilgisine yer verdi.
Başka bir deyişle güne erken başlayan ve biyolojik saat olarak daha fazla gün ışığına maruz kalan kişiler ile geç başlayanların renk ayrımı farklılık gösterebiliyor.
Sirkadiyen ritimler nelerdir?
Sirkadiyen ritim, vücudun 24 saatlik bir döngüde geçirdiği fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişikliklerin doğal döngüsü ve aynı zamanda vücudun iç saatidir.