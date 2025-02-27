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10 yıldır tartışılan elbisenin sırrı açıklandı: Kimi mavi-siyah kimi altın sarısı-beyaz renkte görüyordu

10 yıldır tartışılan elbisenin sırrı açıklandı: Kimi mavi-siyah kimi altın sarısı-beyaz renkte görüyordu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:1427/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf, milyonlarca kişiyi renkler konusunda ikiye bölmüştü.
Fotoğraf, milyonlarca kişiyi renkler konusunda ikiye bölmüştü.

10 yıl önce Caitlin McNeill'in sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraf milyonlarca kişiyi ikiye böldü. Herkesin farklı renklerde gördüğü elbisenin sırrı yıllar süren tartışmaların ardından nihayet çözüldü.

26 Şubat 2015'te Caitlin McNeill'in paylaştığı mavi-siyah ya da beyaz-altın sarısı elbise, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmıştı.


Bu elbisenin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Caitlin McNeill isimli kullanıcı, fotoğrafın altına
“Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz ve kafayı yemek üzereyiz”
notunu düşmüş, bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yeni bir akıma dönüşmüştü.
Söz konusu fotoğrafın bu denli konuşulmasının sebebi ise oldukça ilginç. Tıpkı McNeill’in düştüğü not gibi bir grup insan fotoğrafa bakar bakmaz elbiseyi
“altın-beyaz”
olarak görürken, diğer grup
“mavi-siyah”
olarak görüyordu.

Kısa sürede medya organlarının ilgisini çeken fotoğraf, ünlüleri de ikiye bölmüştü.

Sırrı ortaya çıktı

2015'te paylaşılan bu elbisenin sırrı New York University (NYU) tarafından yapılan araştırma sonucu çözüldü.


ABD'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan NYU'da görev alan bir grup neuro-bilimci, elbisenin farklı renklerde görünmesini
"sirkadiyen ritimler"
ile açıklıyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr. Wallisch, kişinin vücut saatindeki farklılıkların renkleri ayırt etmekte etkin olduğu bilgisine yer verdi.

Başka bir deyişle güne erken başlayan ve biyolojik saat olarak daha fazla gün ışığına maruz kalan kişiler ile geç başlayanların renk ayrımı farklılık gösterebiliyor.


Sirkadiyen ritimler nelerdir?

Sirkadiyen ritim, vücudun 24 saatlik bir döngüde geçirdiği fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişikliklerin doğal döngüsü ve aynı zamanda vücudun iç saatidir.




#ABD
#sosyal medya
#hayat

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