11 yıldır gizemi çözülemiyor: Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Ocean Infinity'nin uçağı aramaya yeniden başladığını belirterek, Malezya ile şirket arasındaki sözleşme detaylarının halen sonuçlandırılma aşamasında olduğunu ancak şirketinin gemilerini bölgeye konuşlandırdığını ifade etti. Loke, arama çalışmalarının ne kadar süreceğine ilişkin ayrıntıların henüz müzakere edilmediğini aktardı.

Uçağa ait olduğuna inanılan enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara vurmuştu. Uçaktaki yolcuların yakınları Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu da dahil olmak üzere birçok şirketten tazminat talep etmişti. Malezya hükümeti, 2018 yılında Hint Okyanusu'nun güneyinde arama yapması için Ocean Infinity ile anlaşmış, uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif etmişti, ancak iki girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Uçakta 150 vatandaşı bulunan Malezya, Avustralya ve Çin tarafından Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara ilişkin verilere dayanarak Güney Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama yapılmıştı.