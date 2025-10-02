17 yıl hapisle aranan engelli, cezaevine ambulansla gönderildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Baytekin Aybi'nin adresini tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Aybi, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. Engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Aybi için adliyeye ambulans çağrıldı. İşlemleri tamamlanan Aybi, sedye ile alındığı ambulansla cezaevine gönderildi.