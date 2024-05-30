22 üniversiteden ortak bildiri: İnsanlık adına bütün kampüslerdeki kardeşlerimizi seslerini yükseltmeye davet ediyoruz

Türkiye'deki 22 üniversite Siyonist İsrail'in Refah'taki katliamlarına karşı ortak bildiri yayınladı.





Ortak yayınladıkları bildiride;

“Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına son vermesine hükmedilmesine rağmen İsrail hukuk tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan ederek BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve sivillerin bulunduğu Refah kentindeki kampı vurdu.

İsrail'in; yurtlarından sürülüp Refah'ta çadırlara sığınan sivillere yönelik son gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş saldırıları, soykırımdan başka bir amaç taşımamaktadır.

Binlerce masum bebek, çocuk ve aile güvenli diye ilan edilen çadırlarda ağır uçak bombardımanları tarafından acımasızca katledilirken ,bizler vicdanı hala diri olan gençler olarak bulunduğumuz ortamlarda, meydanlarda ve her mecrada zulmü gücümüz yettiğince haykırmaya devam edeceğiz.

Her geçen gün dozu artan bu zulme sessiz kalmayacak, alışmayacak ve tepkimizi sürekli dile getirmekten geri durmayacağız !

İnsanlık adına bütün kampüslerdeki kardeşlerimizi seslerini yükseltmeye davet ediyoruz!” ifadelerine yer verildi.





22 üniversiteden ortak bildiri

Ortak bildiride yer alan üniversite kulüpleri ise şöyle;

BİLDEK 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK TRABZON ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK HİTİT ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BBİLDEK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

BİLDEK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ



