8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali: Peygamberin hayatındaki güzelliklere talip

8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı. Fidan Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen festivalin takvim, içerik, ödül ve destek tutarları dün yapılan basın lansmanı ile açıklandı. Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde, Aynalıkavak Kasrı’nda gerçekleştirilen tanıtım programına sinema, kültür-sanat ve medya dünyasına mensup birçok isim katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer, Alemlere Rahmet olarak, insanlığa da örnek ve model olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in adını sanat ve sinema gibi önemli bir vesile ile tüm dünyaya duyurmayı amaç edinmiş ilk tematik festival olduğunu söyledi. Programa konuk olan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, festivalin uluslararası olarak Hz. Muhammed’in tanıtılması bakımından önemli olduğunu, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Cemil Nazlı

DİNİ BİR FESTİVAL DEĞİL

Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Festival Direktörü Cemil Nazlı, geçen sene ilk altı yıldan farklı olarak Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının festival olduğunu, bu yıl da festival oluşunun 2. yılı olduğu için ayaklarının daha sağlam yere bastığını söyledi. Nazlı, “Bu sene çok güzel etkinlikler yapacağız. Festivali sadece bir yarışma değil, içinde eğitimlerin, destek platformlarının, çok ciddi farkındalıkların oluşturulacağı söyleşi ve panellerin olduğu, özellikle film endüstrisinde israf, geri dönüşüm gibi meselelerin işleneceği bir sinema ve sanat etkinliğine dönüştürüyoruz” dedi.

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Geçen sene 65 farklı ülkeden 565 eser içinde 6 esere 150 bin lira verdiklerini, bu sene de ilave olarak destek kısmında da 3 kısa filme 150 bin lira vereceklerinin müjdesini verdi. Önceki senelerde temanın alanı daralttığını söyleyen Nazlı, bir tema belirlemeyip, Peygamber Efendimizin hayatındaki güzellikleri filmlerde görmek istediklerini söyledi. Nazlı, “Bu festival dini bir festival değil. Biz içinde deve, ezan, cami, imam geçen bir film istemiyoruz. Plazada veya konservatuvarda bir genç olabilir. Biz festivali Peygamber Efendimiz adına yapıyoruz. İçeriğinde insanlığa fayda sunacak, iyiliğe vesile olacak, hayatına yayılmış, onun ahlakını konu edinen filmler olsun istiyoruz” dedi.

TOPLAMDA 300 BİN ÖDÜL

TRT, Albayrak Medya, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yollarının da katkı verdiği yarışmada bu yıl, ulusal ve uluslararası iki ayrı bölümde “kurmaca”, “animasyon” ve “belgesel” olmak üzere 3 ayrı kategoride 6 en iyi esere 150 bin, “Son Taslak” bölümünde ise 3 proje için “Kısa Film Yapım Desteği” 150 bin olmak üzere toplamda 300 bin lira ödül ve destek verilecek. Festivaldeki yarışmalara başvurular, 23 Eylül’e kadar “www.alemlererahmetfilm.com” adresinden kabul edilecek. 21-27 Kasım tarihleri arasında gösterimler, söyleşiler, atölyeler, ustalık sınıfı ve bir panel gerçekleştirilecek. Festivalin gala ve ödül töreni ise 27 Kasım’da yapılacak.