90 gün engelledik

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’nin koronavirüsü ile ilgili önceden almış olduğu tedbirler sayesinde süreci iyi yönettiğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, koronavirüsün Çin’de görülmesinin ardından erken alınan tedbirlerin önemini Yeni Şafak’a anlattı. Özlü, özetle şunları söyledi:

Türkiye süreci iyi yönetti. Bu alınan tedbirler işe yaradı. Virüsün Türkiye’ye girmesi 90 gün ertelendi, bu da Türkiye’ye zaman kazandırdı. Türkiye bu zaman içinde kendini mücadele için hazır hale getirdi. Bugün böyle bir salgınla nasıl baş edebileceğimizi biliyoruz. Bütün altyapı hazır.

Prof. Dr. Tevfik Özlü

EN AZ HASARLA ATLATABİLİRİZ

Tanı tedavi rehberleri oluşturuldu. Algoritmalar oluşturuldu. İlk aşamayı iyi yönetti. Şimdi ikinci aşamadayız. Bu aşamada salgına dönüşmesini öteleyebilirsek, geciktirebilirsek, önleyebilirsek belki de çok büyük bir hasar görmeden bu süreci atlatabiliriz.

İTALYA VE İRAN SÜRECİ İYİ YÖNETEMEDİ

Bazı tedbirler zamanında alınırsa işe yarar. Aynı tedbiri zamanı geçtikten sonra alırsanız bir işe yaramayabilir. Tedbiri geciktirmemek lazım. Özellikle İran ve İtalya gibi ülkelerin süreci doğru yönetemedikleri anlaşılıyor. O ülkelerde beklenenin üzerinde bir hasar oluşturdu. Bir sorun var. Diğer ülkelere göre bu ülkelerde çok daha travmatik oldu süreç.

OYNAT 00:00 Koronavirüs tatilinin ilk online dersi yapıldı Global ölçekteki salgının Türkiye'ye yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okulların eğitime ara vermesiyle birlikte Mektebim Koleji uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini bugün gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan derslere Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler evlerinden bağlanarak, eş zamanlı olarak dersi aktaran öğretmenlerinin sanal sınıflarına katıldı. BiP'te paylaş

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KARANTİNADA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILIYOR

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İstanbul’da tarihi mekanların çevresi temizleniyor.

Karantinanın amacı başkasına bulaşmayı engellemektir. Bir odaya alıyorsunuz giriş çıkışı kapatıyorsunuz yalnız olarak orada yaşıyor. Bu kişi hasta ise hastalığı atlatana kadar yanına bir başka insan koymuyorsunuz. Bir diğer insanlara bulaştırmasın diye.

TEDAVİYE AYNI DOKTOR VE HEMŞİRE BAKMALI

O konuyla ilgili denenmiş ilaçlar var. Türkiye’de var olan ilaçlar var. Virüse karşı özel bir ilaç yok. Bu virüste kullanılan ve etkili olan ilaçlar var. Onlarla tedavi ediliyor. Hastaların çoğu da bu tedaviden fayda görüyor, iyileşiyor, taburcu ediliyor, evlerine gönderiliyor. Karantinada bulunan hastanın tedavisini sorumlu doktor ve sorumlu hemşire yapar. Mümkün olduğu kadar aynı doktor aynı hemşire girer. Çok sayıda kişinin girmemesi tercih edilir. Doktorlar ve hemşireler maske, gözlük, eldiven takıp girerler. Dolayısıyla ona geçmez. Korunmuş olarak girildiğinde sorun olmaz.

OYNAT 00:53 Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü Çocuklara yönelik Koronavirüs eğitimi amacıyla yapılan bir deney sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen karabiber kullanıldı. Çocuklar sabunlu su ile karabibere temas ettiklerinde karabiberin uzaklaşması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. BiP'te paylaş

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