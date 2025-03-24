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Aile Sağlığı Merkezi önünde darp edilen doktor hastanelik oldu: Bu muamele hakkımız değil

Aile Sağlığı Merkezi önünde darp edilen doktor hastanelik oldu: Bu muamele hakkımız değil

16:3324/03/2025, Pazartesi
IHA
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Kırıkkale'de aile sağlığı merkezi önünde 2 kişi tarafından darp edilen doktorun göz çevresinde kemik kırığı oluştu. Yaşadığı olayı anlatan Dr. Yakup Çelik, "Doktorlar canla başla insanlık için çalışırken bize yapılan böyle bir muamele hakkımız değil" dedi.

Kırıkkale'de 58 yaşındaki Dr. Yakup Çelik, merkezin önündeki bankta otururken, E.K. (28) ve O.İ. (29) isimli şahısların saldırısına uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dr. Çelik, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde, Çelik'in sol göz çevresinde açık yara oluştuğu ve bu bölgede kemik kırığı tespit edildi.


TANIMADIĞI İKİ KİŞİ SALDIRDI


Yaşadığı olayı anlatan Dr. Yakup Çelik, "Aile sağlık merkezinin önünde bankta otururken tanımadığım iki kişi tarafından darp edildim, sebebini bilmiyorum. Doktorlar canla başla insanlık için çalışırken bize yapılan böyle bir muamele hakkımız değil. Şu anda iyi hissediyorum, ciddi bir problemim yok" dedi. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.






#doktor
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#kırıkkale

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