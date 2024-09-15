Âkif’in Mısır günlerinden eksik kareler

Millet olarak ortak değerimiz olan Mehmet Âkif, sadece hayatı ile değil, geride bıraktıkları ile de bizim için kıymetli bir şahsiyet. “Âkif’ten Emanetler” kitabı da şairin Mısır günlerinden geriye kalan önemli emanetleri ihtiva ediyor.

Mehmet Âkif ismi akla gelince ilk çağrıştırdığı kelimeler, iman ve doğruluk olsa gerek. İnanan ve inandığı değerler için büyük fedakârlıkları göze alan, aynı zamanda özü ve sözü ile de dosdoğru bir şahsiyet. Başından sonuna kadar bu gaye için yaşayan Âkif’in, hayatının belki de en hüzünlü ve belirsiz yılları 11 yıllık Mısır hayatı olsa gerek. Bu dönemi aydınlatan ve Âkif için çölde bir vaha mesabesinde olan isim ise hiç şüphesiz Yozgatlı müderris İhsan Efendi’dir. Mehmet Âkif ve İhsan Efendi arasındaki dostluk İhsan Efendi’nin oğlu Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima Yozgatlı İhsan Efendi (Doğan Kitap, Kasım 2018) başlıklı kitapta anlatılmıştı. Şimdi de Ekmeleddin İhsanoğlu ve Fatma M. Şen tarafından hazırlanan Âkif’ten Emanetler (Yapı Kredi Yayınları, 2024, 335 s.) kitabıyla hem Âkif’le ilgili özellikle Mısır günlerine dair eksik kareler tamamlanmış oluyor, hem de Âkif biyografisinin yeniden yazılmasını gerektirecek bilgiler sunuyor.





11 YIL VATANCÜDÂ GÜNLER

Kitapta da ifade edildiği gibi merhum Âkif, ülkenin o dönemki siyasi şartları ve baskılar, peşine hafiyeler takılması ve bir yandan da Kur’an meali hazırlanması vazifesinin kendisine verilmesi neticesinde vatancüdâ olarak Mısır’da geçirdiği 11 yıllık süre zarfında maddi manevi pek çok sıkıntı ile uğraşmak durumunda kalmıştır. Ancak bir isim ona yaşadığı bu gurbeti unutturmuş ve “sen olmasaydın ben bu gurbet ellerde ne yapardım” dedirtmiştir. Bu isim Yozgatlı İhsan Efendi’den başkası değildir. Yozgatlı İhsan Efendi’yi Mısır’da yetiştirdiği talebeler, yaptığı hizmetler ve Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsünde ülkesini başarı ile temsil eden bir müderris olarak konuşmalıyız ama onun Âkif’le olan dostluğu ve Âkif’in yazdığı Kur’an mealini emanet ettiği kişi olması ona ayrı bir hususiyet katmaktadır. Âkif’ten Emanetler kitabında gördük ki emanetler sadece bunlarla sınırlı değil.





MISIR GÜNLERİNDEN SAKLI EMANETLER

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasının terekesinden bulup yayına hazırladığı eserde İstiklâl şairimizi bu kez sıkıntılı ve meşakkatli bir hayatın içinde görüyoruz. İhsanoğlu’nun ifade ettiği gibi Âkif’in Mısır dönemi ana kaynaklara dayanılarak çok fazla işlenmiş değil. Özellikle emanetlerin birinci el kaynaklar olması Âkif’in hayatının bu dönemine dair eksik karelerin tamamlanmasına vesile olacaktır. Kitap, Âkif’in vefatından 5 ay önce Cemal Kutay’ın kitabı için Eşref Edib’in ricasıyla kendi kaleme aldığı otobiyografisi ile başlıyor. TBMM tarafından Kur’an meali hazırlanması vazifesinin verilmesi ve onu Mısır’a gitmeye mecbur bırakan sebeplerin oluşması ve 11 yıllık Mısır hayatı tüm tafsilatı yine kitapta yer alıyor.

Âkif, Mısır’da iken hazırladığı Kur’an Mealini Yozgatlı İhsan Efendi’ye emanet etmesi ve sonrasında mealle ilgili tartışmalar bugüne kadar farklı suretle yazılıp çizildi. Peki Âkif sadece meali mi emanet olarak bırakmıştı? Görünen o ki Âkif sadece tamamladığı meali değil, Mealin yazılmış olduğu ayrı bir defteri, Safahat’ın Yedinci Kitabı olan ve Mısır’da basılan Gölgeler’in el yazısı ile yazdığı defterleri ve müsveddeleri ve Abbas Halim Paşa, Prenses Emine Halim Hanım, Şerif Muhiddin, Ali Rıfat Çağatay, Ali İlmi Fani, Mithat Cemal Kuntay, Hasan Basri Çantay, Prenses Tevhide Hanım, İbrahim Emin el-Şevaribi tarafından kaleme alınmış toplam 28 mektubu emanet etmiştir.





TEK MEAL ÜÇ FARKLI NÜSHA

Kur’an mealinin olduğu defterde Kur’an’ın başından Al-i İmran Suresi’nin sonuna kadar olan kısmının tercümesi yer alırken, Fatiha Suresi, üç farklı versiyon olarak tercüme edilmiş, üçüncü versiyonda Anglikan Kilisesine Cevap’taki metne atıf yapılmış. Yazar, bu bölümde şimdiye kadar yayımlanan Elmalılı Hamdi Efendi terekesinden çıkan ve Necmi Atik tarafından yayına hazırlanan nüsha ile Âkif’in o zaman Diyanet’e ulaştırdığı tahmin edilen Mustafa Runyun tarafından daktilo edilip muhafaza edilen Recep Şentürk ve Asım Cüneyd Köksal’ın yayımladığı mealle karşılaştırmalı olarak metni inceliyor. 73 sayfalık metni diğer nüshalarla karşılaştıran İhsanoğlu, meal metinleri arasında mutabakat olduğunu ifade ediyor ki bu da kitapta yer verilen tabloda açıkça görülüyor. Ancak görünen o ki yeni gün yüzüne çıkan bu nüshada Akif bir hayli metin tashihi ve kelime değişiklikleri yapmış. Bu da kitabın son bölümünde yer alan defterin tıpkıbasımından da takip edilebiliyor.





MISIR’IN ŞİİRİ “GÖLGELER”

Meale başladığı tarih olan 1926’dan 1929’a şiir yazamayan Âkif, bunu dostları ile de paylaşmıştır. Ancak Safahat’ın yedinci kitabı Mısır günlerinin bir eseri olarak “Gölgeler” adıyla 1933 yılında Kahire’de yayımlanır. İhsan Efendi’de yer alan emanetlerden bir diğeri de Gölgeler isimli şiir kitabında yer alan şiirlerin yer aldığı üç adet defter, bir baskı maketi ve yine Gölgeler’de yer alan “Sanatkâr” isimli şiirin yapraklar halinde müsveddeleridir. Gölgeler kitabının maketine dair ilginç detay ise Âkif’in bu yedinci kitaba Mısır’da uzun kalmayacağını düşünerek Ankara-İstiklâl Hatıraları ismini uygun görmesi ve altına 1928 tarihini atması ve İstanbul’da basılacağını planlaması. Ancak yazarın da belirttiği üzere, burada da gurbet hayatının acılarını aksettiren Gölgeler ismini uygun görmüştür.





MEKTUPLARDA HÜZÜN VE TESELLİ

Gölgeler isimli kitabın maketinde bir diğer detay ise Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Cumartesi, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü birer saat Türkçe derslerine girmesi ve günlük sadece bir ders için Hilvan’daki evinden tren istasyonuna yürüyerek gitmesi ve ardından 30 km yolculukla Kahire’ye ulaşması ve daha sonra bir saat mesafe daha kat ederek okula ulaşması. Günlük meşakkatli yolculuklar, maddi imkânsızlıklar sağlığının bozulması hepsi Âkif’i güçsüz bırakan sebepler olarak dostları tarafından zikrediliyor. Emanetler arasında yer alan ve Hasan Basri Çantay’ın 9 Mart 1936’da kaleme aldığı mektupta bu husus dile getiriliyor:

“Canlı Cenaze haline gelmekte herhalde biraz taksiriniz olsa gerektir! Çünkü: Efendimiz hayatınıza karşı öteden beri kayıtsızsınızdır. Tedaviye, tegaddiye, esbab-ı sıhhatinizi temine son derece itina etmelisiniz. Hazret siz yalnız kendinizin değil, ammenin malısınız. Herkes yeni şiirlerinizin fevkaladeliğini söylerken ben ağlıyorum. Çünkü o yüksek eserlerin sanii artık hayattan usandığını, bir avuç toprağa minnet ettiğini ilan ediyordu. (…) Hazret biz hayatımızda sizinle müteselli oluyoruz. Nedir bu ıstırap, nedir bu neşvesizlik? Ölmek hakkın değildir, fakat yaşamak vazifendir.” (s.207)

Âkif, bizim bitmeyen hikâyemiz ve bu hikâyede eksik kareler tamamlanmaya devam edecek gibi görünüyor. Eserin yayına hazırlanması dolasıyla yazarlarına müteşekkir olduğumuzu ifade ederken, merhum Âkif Bey’e ve emanetlerin sahibi Yozgatlı İhsan Efendi’ye rahmet diliyorum.







