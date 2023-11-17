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Anadolu kilimleri İstanbul’da

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi Halı ve Kilim Koleksiyonunda yer alan 16 Anadolu kilimi ve 1 Atatürk portreli halı, “Renkten Motife Anadolu Kilimleri” sergisi ile ziyaretçilerle buluştu. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesin’de bugün gerçekleşen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu katıldı. Etkinlikte konuşan Mumcu, “Koleksiyonun en özel parçalarından biri olan Atatürk Portreli halının ve İstiklal Marşı’nın dizelerinden oluşan halının özellikle görülmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Mehmet Güney
18:47 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
"Renkten Motife Anadolu Kilimleri Sergisi" Sultanahmet'te açıldı.

"Renkten Motife Anadolu Kilimleri Sergisi" Sultanahmet'te açıldı.

Evkaf-ı İslamiye Müzesi olarak kurulan ve Türk ve İslam Sanatının en güzel örneklerinden birini oluşturan müze 12 seksiyon ve toplam 40 bin eseri içeresinde bulunduruyor. Anadolu’nun çeşitli cami ve türbe gibi vakıf yapılarından getirtilen halı ve kilimlerden oluşan eserlerde kayıtlı 2 bin eserin 600’ü kilim, örtü, heybe, çuval, at-deve örtüsü gibi havsız düz dokuma örnekleri olarak dikkat çekiyor.

ANADOLU DOKUMALARI ÖNE ÇIKIYOR

Dokumaların büyük bir çoğunluğunu Anadolu dokumları oluştururken, bunların yanı sıra İran, Kafkasya, Azerbaycan ile Balkan ülkelerine özgü kilimlerde koleksiyona katkıda bulunuyor. Sergide 18 ve 20. yüzyıllar arasına tarihlenen ve Anadolu’da üretilmiş kilimler bulunuyor.

“TÜRK-İSLAM SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

Etkinliğin açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu,
“ Türk ve İslam Eserleri Müzemiz, Türk-İslam sanatının en güzel örneklerini bünyesinde barındıran bir hazine. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında müzemizin en önemli koleksiyonlarından biri olan halı ve kilim koleksiyonunu bugün açılışını yaptığımız 'Renkten Motife Anadolu Kilimleri' sergisiyle ziyaretçilere sunduk”
dedi.

ANADOLUDAN 2 BİN ESER

Serginin Türk kültürü ve teşrih açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Mumcu, “Kültürel mirasımızın zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu koleksiyon, çoğunlukla Anadolu'nun farklı bölgelerinden getirtilen 2 bine yakın eseri içeriyor. Koleksiyonun en özel parçalarından biri olan Atatürk Portreli halının ve İstiklal Marşı’nın dizelerinden oluşan halının özellikle görülmesini tavsiye ediyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sanatseverleri sergimizi görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

#Türk ve İslam Eserleri Müzesi
#Halı
#Kilim
#Sergi
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