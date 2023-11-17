Anadolu kilimleri İstanbul’da

Evkaf-ı İslamiye Müzesi olarak kurulan ve Türk ve İslam Sanatının en güzel örneklerinden birini oluşturan müze 12 seksiyon ve toplam 40 bin eseri içeresinde bulunduruyor. Anadolu’nun çeşitli cami ve türbe gibi vakıf yapılarından getirtilen halı ve kilimlerden oluşan eserlerde kayıtlı 2 bin eserin 600’ü kilim, örtü, heybe, çuval, at-deve örtüsü gibi havsız düz dokuma örnekleri olarak dikkat çekiyor.