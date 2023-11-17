Anadolu kilimleri İstanbul’da

"Renkten Motife Anadolu Kilimleri Sergisi" Sultanahmet'te açıldı.
Evkaf-ı İslamiye Müzesi olarak kurulan ve Türk ve İslam Sanatının en güzel örneklerinden birini oluşturan müze 12 seksiyon ve toplam 40 bin eseri içeresinde bulunduruyor. Anadolu’nun çeşitli cami ve türbe gibi vakıf yapılarından getirtilen halı ve kilimlerden oluşan eserlerde kayıtlı 2 bin eserin 600’ü kilim, örtü, heybe, çuval, at-deve örtüsü gibi havsız düz dokuma örnekleri olarak dikkat çekiyor.
ANADOLU DOKUMALARI ÖNE ÇIKIYOR
“TÜRK-İSLAM SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”
ANADOLUDAN 2 BİN ESER
Serginin Türk kültürü ve teşrih açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Mumcu, “Kültürel mirasımızın zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu koleksiyon, çoğunlukla Anadolu'nun farklı bölgelerinden getirtilen 2 bine yakın eseri içeriyor. Koleksiyonun en özel parçalarından biri olan Atatürk Portreli halının ve İstiklal Marşı’nın dizelerinden oluşan halının özellikle görülmesini tavsiye ediyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sanatseverleri sergimizi görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.