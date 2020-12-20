Ankara tablosu 12 parça

Bir tablonun peşinde önce Amsterdam’a ardından Ankara’ya uzanan bir müzik yolculuğu… Ankara’nın resmedildiği en eski tablo olan “Ankara Manzarası”, müzikle hayat bularak, Piano Turca’nın 3. albümü “Bir Ankara Manzarası’na konu oldu. Tablodan müziğe giden yolun ilginç bir serüveni var. Ressamı bilinmeyen, 1700’lü yıllarda yapılmış ve Hollanda’daki Rijksmuseum envanterine kayıtlı olan tablonun, 1970 yılına kadar Halep şehrini tasvir ettiği düşünülmekteydi. Prof. Dr. Semavi Eyice, 1970’te düzenlenen bir konferansta araştırmaları sonucu tablonun Ankara’yı tasvir ettiğini doğruladı. Piano Turca ise bu tablodan ilhamla Rijksmuseum’dan tablonun telif izinlerini alarak, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nin yönlendirdiği akademisyen ve danışmanlarla tablo üzerine görüştü ve bir albüm yapmaya karar verdi. 12 parça için belirlenen 12 konsept adeta tabloyu konuşturuyor. Detayları piyanist Necati Şekkeli’den dinledik.

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Necati Şekkeli

Ankara Manzarası tablosundan yola çıkan albüm fikri nasıl doğdu?

Bazen hepimiz günlük hayatın telaşı içerisinde tesadüfleri ıskalayabiliyoruz. Şükür ki bu albüm ıskalanmayan bir tesadüfün eseri oldu. “Ankara Manzarası” tablosu ile tanışmam, tablonun sergilendiği Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’ne yapmış olduğum bir ziyaret vesilesiyledir. İlk bakışta tablonun tarihe ışık tutan fazlasıyla hikaye barındırdığı açıktı ve bu ilk oluşan merakım, keşfetme arzum her öğrendiğim detay ile katmerlendi. Her bir hikaye o kadar hayata dokunan, tarihten bugüne ilham verici ve değerliydi ki; bunları müzikle yeniden anlatma fikri heyecan veriyordu. Bu fikrimi Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ile en başta çekinerek de olsa paylaştığımda yüreklendirici bir destek ile karşılık aldım. Böylece hummalı bir araştırma ve hazırlık sürecine başladık.

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EVLİYA ÇELEBİ’DEN DE FİGÜRLER VAR

Ankara Manzarası tablosunun öyküsünden de bahsedebilir misiniz?

Tablo 18. yüzyılda İpek yolu üzerinde bulunan dönemin Ankara’sını; mimari yapıları, sosyal hayatı ve tiftik üretiminin etkisi ile gözler önüne seren, ressamı bilinmeyen bir eser. Ankara’ya ait tespit edilen otuzun üzerinde tarihi yapının yanı sıra pek çok figüre de tabloda yer verilmiş. Örneğin tabloda Hacı Bayram-ı Veli Camii ve türbesini, Hıdırlık Tepesini, Namazgah Tepesini görebiliyoruz. Ankara keçisinden kırpılan tiftiğin sof haline getirilmesine kadar üretim süreçlerini görebiliyoruz. Evliya Çelebi seyahatnamesinde tasvir edilen Ankara’nın sof feraceli kadın figürüne tabloda çokça rastlayabiliyoruz. İlginç şekilde Ankara tarihine bu denli ışık tutan bir tablonun uzun yıllar Halep’i resmettiği düşünülmüş. Prof. Dr. Semavi Eyice’nin tetkikleri sonucunda tablonun Ankara’yı resmettiği anlaşılmış ve adı da “Ankara Manzarası” olarak değiştirilmiş. Halen tablo Ankara Rahmi M. Koç müzesinde sergilenmekte. Meraklılarına da bu bilgiyi verelim.

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Tablonun peşinde Hollanda’daki Rijksmuseum’e uzanan bir serüven görüyoruz. Neler yaşandı bu süreçte?

Tablo esasen Rijksmuseum, Amsterdam envanterinde bulunuyor. Albüm fikrimizi ilk olarak kendileriyle paylaşarak telif konusunda desteklerini rica ettik. Onlardan gelen olumlu dönüşler neticesinde Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nin yönlendirmiş olduğu tablo ve Ankara Tarihi üzerinde yetkin isimlerle yoğun görüşmelerimiz oldu. Albüme ilham olacak tarihi noktalara bu vesileyle karar verdik. İlham noktalarımızdan bazıları tabloda da yer alan tarihi yapılar, bazıları ise tabloda resmedilmiş figürlerden oluşuyor. Belirlediğimiz 12 ilham noktası için öncelikle piyano ile besteleme süreci tamamlandı. Paralel olarak ise Romanya’dan aranjör Emanuel Abrudean senfonik düzenlemeleri gerçekleştirdi. 12 şarkı piyano ve senfonik düzenlemeleriyle bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu süreç benim için de sanata dokunan, Ankara tarihine dokunan keyifli ve bir o kadar meşakkatli bir yolculuktu.

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SANAT İNSANA DOKUNMALI

Albümde tablodaki resmedilen figürlere atıfta bulunuyorsunuz. Bu figürlerden nasıl ilham aldınız, figürden esinle besteleme süreci nasıl gelişti?

Bana göre sanat insana dokunmalı ve bir hikayesi olmalı. Daha önce yapmış olduğum film ve belgesel müziklerinden tecrübeyle hikayelerin eserin duygusuna ayrı bir derinlik kattığı kanaatindeyim. İlham alma süresinde yapmış olduğumuz tüm araştırmalar zihinde oluşan yarı gerçek yarı hayal birer hikayeye dönüştü ve besteler duygusunu bundan aldı. Hacı Bayram-ı Veli’den ilham alırken onun inanç dünyasına vakıf olabilmek, Namazgah Tepesi’nden ilham alırken işgal altındaki bir vatanın kendi kaderini tayin etme iradesini anlayabilmek, tabloda yer alan sof feraceli kadınları hayal ederken onların üretimdeki ve sosyal hayattaki yerini kavrayabilmek kıymetliydi.

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Bir tablodan ilhamla albüm yapma süreci nasıldı peki?

Bir sanatın bir başka sanata evrilmesi, bir sanatın bir başka alandaki sanata ilham olması benim adıma çok anlamlı ve keyifliydi. Üstelik bu projeyi anlamlı kılan da bir detaydı. Diğer yandan böylesi değerli bir sanat eseri ve Ankara gibi bir şehrin tarihi söz konusu olduğunda ciddi bir sorumluluk da hissediyorsunuz. Bu sebeple hazırlık aşamasında konunun uzmanları ile istişare ederek ilerledik.

Kültürden ilham almanın sorumluluğu var

Piano Turca, Anadolu kültürünü piyano diliyle anlatma derdiyle, ilk olarak 2012 yılında internet ve sosyal medya üzerinden yolculuğuna başladı. Mozart’ın “Rondo Alla Turca” (“Türk Marşı”) eserinden esinlenerek Piano Turca adını seçti. Piyanist Necati Şekkeli, 2019 yılında, Dumlupınar deniz faciasını anlatan ulusal ve uluslararası platformda 8 ödül sahibi “Ah Bir Ataş Ver” adlı kısa filmin müziklerini hazırladı. Birçok belgesel ve reklam müziğinde imzası olan sanatçı, “Elbette her sanatçı ve hatta aslında her insan gibi yetiştiğim çevrenin, büyüdüğüm toprakların, yaşadığım kültürün izlerini taşıyorum. Bu kadim kültürün bir mirasçısı olmak bana göre hem doğal bir yansıma hem de çok kıymetli. Diğer yandan bu toprakların sesini duyururken, bu kültürün mirasına talip olurken; bir adım ötesi için çabalamak gerek. Bana göre bunun yolu bu kültüre yabancı paydaşları da dahil ederek, karşılıklı etkileşim neticesinde özünü kaybetmeyen fakat uluslararası nitelikli eserler ortaya koymak. Bu kültüre katkı sunmak, bana göre ebediyete mektup yazmakla eşdeğer. Çünkü ortaya koyduklarımızın kıymetini zaman belirleyecek. Sanatla anlatmak istediklerimizi bizlerin çocukları, torunları yeni bir gözle sınayacak. Bu kültürden ilham alırken zihnimde bunun heyecanı ve sorumluluğu vardır”

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