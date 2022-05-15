Hayat Antik dünyadan günümüze uzanan güncel bir diyalog
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Antik dünyadan günümüze uzanan güncel bir diyalog

Borusan Contemporary, yeni sergisi Chronostasis ile sanatseverleri Anadolu’nun antik kentlerinin zengin tarihini yeniden keşfetmeye çağırıyor.

Abone Ol Google News
Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Antik dünyadan günümüze uzanan güncel bir diyalog
Chronostasis sergisi

Borusan Contemporary, yeni sergisi Chronostasis ile sanatseverleri Anadolu’nun antik kentlerinin zengin tarihini yeniden keşfetmeye çağırıyor. Kalabalıklardan arınmış şehirleri ve görkemli manzaraları fotoğraflamasıyla tanınan Alman sanatçı Axel Hütte’nin eserlerinin Hans Irrek küratörlüğünde sergileneceği Chronostasis, 28 Ağustos tarihine kadar hafta sonları ziyaret edilebilecek.

Chronostasis, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun toplumsal alana katkı sağlayacak sipariş eserlerle büyümeyi sürdürme stratejisi kapsamında, uluslararası fotoğraf sanatçılarına verilen sipariş eser projelerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin doğal ve kültürel değerlerini odağına alan eser siparişleri, Türkiye coğrafyasının kültürel değerlerinin uluslararası görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Trabzonspor görkemli bir organizasyonla kupasını kaldırdı.
Ezber bozduk gerisi gelecek

'Ezber bozduk gerisi gelecek'

Başkan Ağaoğlu kupa töreninde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cahit Özkanın BAE görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.

Küme düştüler

Küme düştüler

TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.