Antik dünyadan günümüze uzanan güncel bir diyalog

Borusan Contemporary, yeni sergisi Chronostasis ile sanatseverleri Anadolu’nun antik kentlerinin zengin tarihini yeniden keşfetmeye çağırıyor. Kalabalıklardan arınmış şehirleri ve görkemli manzaraları fotoğraflamasıyla tanınan Alman sanatçı Axel Hütte’nin eserlerinin Hans Irrek küratörlüğünde sergileneceği Chronostasis, 28 Ağustos tarihine kadar hafta sonları ziyaret edilebilecek.

Chronostasis, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun toplumsal alana katkı sağlayacak sipariş eserlerle büyümeyi sürdürme stratejisi kapsamında, uluslararası fotoğraf sanatçılarına verilen sipariş eser projelerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin doğal ve kültürel değerlerini odağına alan eser siparişleri, Türkiye coğrafyasının kültürel değerlerinin uluslararası görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.