Hayat Areda Survey araştırdı Türk halkı kamu kurumlarının sunduğu dijital hizmetleri yeterli buluyor
AKTÜEL

Areda Survey araştırdı: Türk halkı kamu kurumlarının sunduğu dijital hizmetleri yeterli buluyor

Areda Survey, kamu kurumlarının her geçen gün dijital uygulamalarda gösterdiği gelişim hakkında bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında Türk halkının düşüncelerini inceleyen şirket, katılımcıların yüzde 64,9’unun kamu kurumlarının sunduğu dijital uygulamaları yeterli bulduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Areda Survey araştırdı: Türk halkı kamu kurumlarının sunduğu dijital hizmetleri yeterli buluyor
Araştırma: Türk halkı kamu kurumlarının sunduğu dijital hizmetleri yeterli buluyor

Areda Survey, kamu kurumlarının dijitalleşme sürecinde sunduğu hizmetlerin Türk halkına yeterli olup olmadığıyla ilgili bir araştırma yaptı. Şirketin Temmuz ayı Sosyometre araştırmasında kamu kurumlarının sunduğu dijital uygulamalarının yeterli olup olmadığına dair soruya katılımcıların yüzde 64,9’u yeterli cevabını verdi.

KAMU KURUMLARI DİJİTAL YÜKSELİŞTE

Areda Survey’in katılımcılara yönelttiği “Kamu kurumlarının e-Devlet üzerinden verdiği hizmetleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 64,9’u yeterli, yüzde 35,1’i yetersiz cevabını verdi. Aynı araştırmanın 2021 yılına ait sonuçlarına bakıldığında katılımcıların yüzde 52,4’ü yeterli, yüzde 47,6’sı yetersiz bulduğu cevabını vermişti. Son iki yıla ait veriler değerlendirildiğinde e-Devlet üzerinden kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin yeterlilik düzeyinde yüzde 12’lik bir artış olduğu görüldü.

METODOLOJİ

Areda Survey tarafından 26-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Areda Survey araştırdı: Avrupa'da yaşama hayali kurmayanların oranı yüzde 69
HAYAT
Areda Survey araştırdı: Avrupa'da yaşama hayali kurmayanların oranı yüzde 69

Areda Survey araştırdı: Türk halkı altına yatırımdan vazgeçmiyor
HAYAT
Areda Survey araştırdı: Türk halkı altına yatırımdan vazgeçmiyor

Bu pazar seçim olsa Erdoğan açık ara önde: İşte son oy oranları
FOTOĞRAF 15
Title
Areda Survey’in 2023 seçimi için yaptığı son anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye genelinde 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde tüm adaylara karşı açık ara önde.
Title
Areda Survey'in nisan ayı sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 58'i, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünüyordu, bu oran mart ayında ise yüzde 72 düzeyindeydi.
Title
Seçimde ikinci tur senaryosu: Anketler ne söylüyor?<br><br><br>Son yapılan araştırmalara göre masada dört senaryo var. Areda Survey olası Cumhurbaşkanı adayları için yeni bir anket düzenledi. 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine açık ara önde. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan araştırmada hangi aday kaç oy aldı. İşte oranlar...<br>
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm Adaylara Karşı Kazanıyor<br>Areda Survey’in katılımcılara yönelttiği&nbsp;\"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangi adaya oy verirsiniz \"&nbsp;sorusuna gelen yanıtlar şu şekilde:
Title
Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu senaryosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalması halinde Erdoğan yüzde 47,9 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 42,4 alıyor, oy kullanmam ikisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 9,7.
Title
Recep Tayyip Erdoğan ve&nbsp; Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde, Erdoğan yüzde 48,3 oy alırken, Akşener yüzde 40 oy alıyor. Oy kullanmam ikisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 11,7.
Title
Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu senaryosunda Recep Tayyip Erdoğan ve&nbsp;Mansur Yavaş'ın kalması halinde, Erdoğan yüzde 47,2 oy alırken, Mansur Yavaş yüzde 42,9 oy alıyor. <br>
Title
Recep Tayyip Erdoğan ve&nbsp;Ekrem İmamoğlu&nbsp;kalırsa;&nbsp;Erdoğan yüzde 47,8 oy alırken İmamoğlu yüzde 40,5 oy alıyor.
Title
Metodoloji <br>Areda Survey tarafından 01-04 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 3 bin 872 kişi katıldı.
Title
Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Title
Bir diğer yapılan anket ise vatandaşlara Millet İttifakı \"Ortak aday çıkarabilecek mi?\" sorusu soruldu. <br><br>Uzun süredir ortak aday tartışmaları ile gündemden düşmeyen Millet İttifakı'nı ortak aday çıkarabileceğine ilişkin güvenin anket sonucuna göre azaldığı anket sonucunda gözler önüne seriliyor.
Title
<br>MİLLET İTTİFAKINA OLAN İNANÇ AZALDI<br><br>Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 58,6 iken, yüzde 41,4 Millet İttifakı’nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti.
Title
Mart ayında Millet İttifakı’nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, bu düşüncede olanların oranının önceki aylarla karşılaştırıldığında düşüş gösterdiği ortaya çıktı.
Title
Areda Survey'in daha önce yaptığı anket çalışmasında ise partilere verilen oy oranlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi yine ilk sırada yer alıyordu.
Title
Bu pazar seçim olsa hangi aday kazanır?
Bu pazar seçim olsa Erdoğan açık ara önde: İşte son oy oranları
Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi siyasi liderlerin son oy durumlarına ışık tuttu. Türkiye genelinde 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde tüm adaylara karşı açık ara önde. Peki, bu pazar seçim olsa hangi aday kazanır? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için olası adayların oy oranları...


Kinderden sonra şimdi de Oreoda

Kinder'den sonra
şimdi de Oreo'da

'Salmonella' şüphesiyle üç üretim tesisi kapatıldı.
Düğünde takılan altınlar kimin?

Düğünde takılan altınlar kimin?

Gelinin mi, damadın mı? Son sözü Yargıtay söyledi.
En büyük gücümüz birliğimiz

'En büyük gücümüz birliğimiz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelenin sadece silahla, parayla değil imanla, kararlılıkla ve azimle kazanıldığını herkes gördü.

​MHP lideri Bahçeli'den Yunanistan'a S-300 tepkisi...

​İmam hatiplileri 'sapık' diyerek hedef alan şarkıcı Gülşen'e ev hapsi verildi.

​Liste liste Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı.

​0-0 biten derbide Marc Bartra, yaptıklarıyla alkış topladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.