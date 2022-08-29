Areda Survey araştırdı: Türk halkı kamu kurumlarının sunduğu dijital hizmetleri yeterli buluyor
Areda Survey, kamu kurumlarının her geçen gün dijital uygulamalarda gösterdiği gelişim hakkında bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında Türk halkının düşüncelerini inceleyen şirket, katılımcıların yüzde 64,9’unun kamu kurumlarının sunduğu dijital uygulamaları yeterli bulduğunu bildirdi.
Areda Survey, kamu kurumlarının dijitalleşme sürecinde sunduğu hizmetlerin Türk halkına yeterli olup olmadığıyla ilgili bir araştırma yaptı. Şirketin Temmuz ayı Sosyometre araştırmasında kamu kurumlarının sunduğu dijital uygulamalarının yeterli olup olmadığına dair soruya katılımcıların yüzde 64,9’u yeterli cevabını verdi.
KAMU KURUMLARI DİJİTAL YÜKSELİŞTE
Areda Survey’in katılımcılara yönelttiği “Kamu kurumlarının e-Devlet üzerinden verdiği hizmetleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 64,9’u yeterli, yüzde 35,1’i yetersiz cevabını verdi. Aynı araştırmanın 2021 yılına ait sonuçlarına bakıldığında katılımcıların yüzde 52,4’ü yeterli, yüzde 47,6’sı yetersiz bulduğu cevabını vermişti. Son iki yıla ait veriler değerlendirildiğinde e-Devlet üzerinden kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin yeterlilik düzeyinde yüzde 12’lik bir artış olduğu görüldü.
REKLAM
METODOLOJİ
Areda Survey tarafından 26-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirilmiştir.