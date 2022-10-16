Artık salona sığmıyoruz

Tiflis Senfoni Orkestrası

İş Sanat 23. sezon etkinliklerine geçtiğimiz haftalarda Cuma İş Çıkışı konserleriyle başladı. Sezonun resmen açılışı ise 27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in düzenleyeceği konser ile olacak. Dolu dolu geçecek sezona dair merak ettiklerimizi İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç’a sorduk.

Defne Turaç

- Bu yıl 23. sezonunu açacak olan İş Sanat, aslında yaz boyu düzenlediği etkinliklerle “sezon” tanımına sığmayacak bir süreklilikte devam etti. İş Sanat için “Sanata ara yok” diyebilir miyiz?

Geçen sezonun ardından temmuz ayına kadar devam eden Cuma İş Çıkışı konserleri ve Bodrum’da yaptığımız “Çarşamba Sahnesi” etkinlikleriyle yaz aylarını kaplayan faaliyetlerimize devam ettik. Konser salonumuz dışında, seyircilerimizle yazın da buluşabilmek bizi çok mutlu etti.

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- Cuma İş Çıkışı konserleri, Zai Çarşamba Sahnesi etkinlikleri, Youtube yayınları ve sergilerle geçen 2022 yazını nasıl özetlersiniz? Özellikle pandemi sonrası yaz aylarındaki etkinliklerin de yoğun ilgi gördüğünü söyleyebilir miyiz?

Pandemi her ne kadar zor ve sancılı geçse de biz bu iki senelik süreçte önemli tecrübeler edindik. Pandeminin başında Evde Sanat Zamanı ile başlayan dijital serüvenimiz, konser salonumuzu, YouTube kanalımıza taşıdığımız Umut ve Dayanışma sezonuyla hatırı sayılır bir seyirci kitlesine ulaşmak bizi çok mutlu etti. Geçen sezon başladığımız Cuma İş Çıkışı Konserleri ve Ekim ayında Türkiye İş Bankası’nın destek verdiği Patara ve Teos Antik Kentlerinde “Ben Anadolu” oyunun sahnelenmesi ile gördük ki bu süreçteki faaliyetlerimizle kapsama alanımız genişlerken, seyirciyle iletişimimiz ve ürettiğimiz içeriklere bakış açımız ve daha birçok şey şekil değiştirdi.

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Bu sezonda konser salonumuzda saygın orkestraları ve sanatçıları ağırlarken ve yepyeni projeler üretirken biliyoruz ki, konser salonunun sınırlarını aşan bir sezonumuz ve salona sığmayan bir seyirci kitlemiz var. Bu doğrultuda, YouTube kanalımız için üretilen özel içerikler ve seyircili konserlerimizden yayınlayacağımız bölümlerle dijital platformda seyircilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.

İŞ ÇIKIŞI KONSERLERİNE İLGİ

-27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konser ile açılacak olan 23. sezonda sanatseverleri neler bekliyor?

Tonu Kaljuste

Aslında sezonumuzu 23 Eylül’de Cuma İş Çıkışı konserleriyle açtık. Salonumuzun kapılarını ise 27 Ekim’de açılış konserimizle açacağız. Bu sezon klasik müzikte Tiflis Senfoni Orkestrası, Tallinn Oda Orkestrası, Venedik Barok Orkestrası gibi olağanüstü başarılara imza atmış toplulukların yanı sıra, Grammy ödüllü şef Tonu Kaljuste, cellist Mario Burnello ve flütçü Şefika Kutluer gibi her biri kendi alanlarında saygın şef ve solistleri de sahnemizde ağırlayacağız.

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Trilok Gurtu.

Caz ve dünya müziğinde ise Kuzey cazının yaramaz çocukları Jaga Jazzist, Jan Garbarek ve Trilok Gurtu, 1970’lere damgasını vurmuş Salvatore Adamo konserleri İş Sanat programında yerlerini buldular. Renaud Garcia – Fons’un Derya Türkan ve Serkan Halili’nin de yer aldığı “Tellerin Nefesi” başlıklı son projesi Türkiye prömiyerini İş Sanat’ta yapacak.

Salvatore Adamo

Sanatçılara yepyeni projelerini sahneye koyma imkânı tanıyan yerli projelerde ise sezonun ilk yarısı Nükhet Duru’nun Nünü Caz Söylüyor ve Cem Adrian’ın Türk Sanat Müziği şarkılarını yorumlayacağı “Solmayan Şarkılar” projeleri seyircisiyle buluşacak. Sezonun ikinci yarısında ise Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan’ın solist olarak yer aldığı “Kadın Ozanlar” dikkat çeken konserlerimiz arasında yer alıyor.

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Bu sezon müzik ve dansı sahneye taşıyan Londra yapımı iki etkinlik de İş Sanat programına girdi. English Chamber Orchestra’nın sahne olacağı “Bir Viyana Gecesi” başlıklı yeni yıl konserimiz

3 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Frank Sinatra şarkılarının big band, solistler ve dansla sahneye taşındığı “Simply Sinatra” ise 24 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda izlenebilir.

Venice Baroque

Antik kentte seyirciyle buluştuk

- B u sezon çok farklı mekânlar İş Sanat’ın rotasına girdi. Yeni sezondaki heyecan verici etkinlik rotanızdan biraz bahsedelim mi?

Patara ve Teos Antik Kentlerinde gerçekleştirdiğimiz Güngör Dilmen’in oyunu Ben Anadolu oyunu izleyicisinden tam not aldı. Ayça Bingöl’ün 6000 yıllık Anadolu tarihini 16 kadın üzerinden canlandırdığı bu oyunu birçok medeniyetin beşiği olan Teos ve Patara’da gerçekleştirmiş olmak çok heyecan vericiydi. Bahar aylarından itibaren ise tiyatro oyunlarını değişik antik kentlerde seyirci ile buluşturmaya devam etmeyi planlıyoruz.

Patara ve Teos Antik Kentlerinde gerçekleştirdiğimiz Güngör Dilmen’in oyunu Ben Anadolu oyunu izleyicisinden tam not aldı. Ayça Bingöl’ün 6000 yıllık Anadolu tarihini 16 kadın üzerinden canlandırdığı bu oyunu birçok medeniyetin beşiği olan Teos ve Patara’da gerçekleştirmiş olmak çok heyecan vericiydi. Bahar aylarından itibaren ise tiyatro oyunlarını değişik antik kentlerde seyirci ile buluşturmaya devam etmeyi planlıyoruz.