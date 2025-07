Aşure kazanında dayanışma ve umut

Aşure gününün tarihsel kökleri ise inananlar için, Hz. Adem’in tövbesinin kabulüne kadar uzandığından, bu günlerin dua ve şükür günleri oluşu da insanlık tarihiyle eş zamanlıdır bizim için. Yani dünya kurulalı biz, nesiller değişse de olaylar değişse de her aşure gününde dua eder, şükrederiz. Bütün bu mucizevi günler içinde, bir kederse hep kalbimizin orta yerinde durur. 10 Muharrem, Aşure Günü Rasulullah’ın (sav) torunu Hz. Hüseyin (ra) ve beraberindekilerin yüzyıllar boyunca unutulmayacak bir vahşetle şehit edildiği gündür. Bugün anısına pişen aşure, biraz imanı, sevgiyi, hatırayı ve sadakati de anlatır. Mesela kimi yörelerde Kurban Bayramı’nda ayrılan bir lokma etin aşureye katılması böylece daha anlam kazanır. On bir malzemenin üzerine, on ikinci olarak şeker veya bal katılması, hayatta kalan İmam Zeynel Abidin’in yaşamının sevincini ve Rasulullah’ın (sav) soyunun varlığıyla dünyaya dair umudun ruhta bıraktığı tatlılığın her şeye rağmen devam ettiğini ifade eder. Her yıl aynı gün, dualarla pişirilerek, kapı kapı dağıtılıyor olması da Efendimiz’in (sav) tebliğinin sürmesinin bir ifadesi olmalıdır. Aşure gününüz mübarek olsun. Allah bugünde ettiğimiz bütün duaları kabul etsin ve aşurenin ulaştığı kapıların sayısını artırsın. Dünyanın ilk gününden, dünyanın son gününe muharrem ayı, aşure günü hep bilinsin ve barışın hâkim olduğu nice güzel günlerin müjdecisi olsun. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.