Problemler sadece düşünerek çözülemez

İnsanoğlu olarak iki şekilde öğreniyoruz. Bir deneyimle bir de sözel bilgiyle. İçinde bulunduğumuz çağda deneyimsel bilgi sözel bilginin maalesef çok gerisinde kaldı. Bir ilişkide nasıl davranılır, nasıl oturulur, nasıl kalkılır düşe kalka öğrenen varlıklarız. Ancak o kadar çok sözel bilgi akışına maruz kalıyoruz ki bu bizi daha denemeden bir sürü şeyden korkar hâle getiriyor. Aslında neyi seçersek seçelim bedeli olduğunu biliyoruz ama artık bütün seçeneklerin bedelleri bize net şekilde duyuruluyor ve bu yüzden bedelsiz bir seçim arayışındayız. Amatörlük çekmek istemiyoruz, doğrudan profesyonel adımlar atmak istiyoruz. Maalesef büyümenin ve gelişmenin başka bir yolu yok. Deneyimsel bilgiye muhtacız. Aslında daha zengin bir hayat, yüksek bedelleri göze aldığımız bir hayat. Bu da bizi daha fazla zihnimize dönmeye, ne yapsam da az bedel az ödesem diye düşünmeye yönlendiriyor. En hazır hissettiğimiz anı bekliyoruz ve o an hiçbir zaman gelmiyor, her gün yeni bir kaosun içinde daha fazla zihnimize kapanarak hayatımızı küçültüyoruz.

Hayat yolcuğunda anlamlı bir şekilde devam edebilmek için psikolojik esnekliğimizi geliştirmekle mükellefiz. Psikolojik esneklik bizim için bir kaynaklar bütünü. Burada 3 temel beceriden söz ediyoruz. Birincisi, açıklık becerisi. Zihnimden her şey geçebilir ve her şeyi hissedebilirim. Her duyguya ve düşünceye açık mıyım? İkincisi farkındalık becerisi. Ne hissettiğimin, zihnimden ne geçtiğinin, şu an elimin nereye gittiğinin, dışarıdan nasıl gözüktüğünün farkında mıyım? Üçüncüsü de gönüllülük. Kalbimle hayatım ne kadar uyumlu gidiyor? Olmak istediğim kişiyle seçimlerim ne kadar uyumlu? Bu 3 temel kabiliyet üzerine esnekliği inşa ediyoruz. Bu geliştirilebilir bir beceri. Kişinin bununla ilgili bir gayret yoluna girmesi çok önemli.