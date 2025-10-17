Ay Yola Türkiye’deki ilk konserini Erzurum’da verdi

Türk dünyasında kısa sürede tanınan ve müzikleriyle Başkurtça'yı ve Orta Asya'ya ait geleneksel enstrümanları kullanan grup izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yabancı öğrencilerin de kendi ülkelerinin bayraklarıyla katıldığı konserde, grubun özellikle Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Türk devletlerinde geniş kitlelere ulaşan "Homay" şarkısı yoğun ilgi gördü.