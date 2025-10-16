Ay Yola, Türkiye’deki ilk konserini Erzurum’da verecek

Son dönemde adından sıkça söz ettiren "Ay Yola" müzik grubu, Türkiye'deki ilk konserini yarın Erzurum’da verecek.
Başkurt ezgilerini modern yorumlarla harmanlayarak dinleyiciyle buluşturan ve 14 Mart'ta çıkan "Homay" şarkısıyla büyük ilgi gören grup, Türk dünyasında kısa sürede tanındı.
Müziklerinde Başkurtça'yı ve Orta Asya'ya ait geleneksel enstrümanları kullanan grup, Türkiye'deki ilk konserini yarın Erzurum’da verecek.
Grup, yarın akademik yıl açılışının yapılacağı Atatürk Üniversitesi'nin rektörlük binası arkasında saat 18.30'da sahne alacak.