Malatya Kültür Yolu Festivali sürüyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterisine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla sürüyor. Haluk Levent, festivalin altıncı gününde Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda hayranıyla buluştu. Levent, "Uçak", "Ankara", "Bu Şehir" gibi en sevilen şarkılarını dinleyicilerle tek bir ağızdan söyledi. Ünlü şarkıcı sahnesinin bir klasiği olarak, merhum annesinin sevdiği türkülerden oluşan hareketli eserlerle de Malatyalıları coşturdu. En büyük hayali sevdiği sanatçı Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söylemek olan görme engelli İmranur Ercan'ı sahnesinde ağırlayan Levent, küçük kızla beraber "Çemberimde Gül Oya" ve "Elfida" isimli şarkılarını söyledi.

Konserde Filistin mücadelesine desteğini dile getiren Levent, "Netanyahu denilen iblis, küçücük çocukları katlediyor her gün ve utanmadan ve bunu kendi halkına meşruiyet kazandırarak yapıyor. Bu şarkıyı Filistin'de şu anda yaşamını yitiren ve yitirmeye devam eden her gün ölümlerle pençeleşen çocuklar için söylüyorum. Bunu sevgili Nazım Hikmet yazmıştı. Bunu Filistin'e uyarlıyorum şu an." diyerek "Kız Çocuğu" şiirinden uyarladığı şarkısını seslendirdi. Eşref Ziya ise Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda gerçekleştirdiği konserde, tasavvuf müziğinin dingin ezgileri eşliğinde dinleyicileri maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Öteki" adlı oyunu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda tiyatro severlerle buluştu. Ayşegül Çelik'in kaleme aldığı, İsmet Numanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, yalnızlık, ötekileştirme ve insan olmanın derin anlamlarını sahneye taşıdı. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda, Bahriye Kabadayı Dal, Dr. Semra Güzel Korver ve Ozan Turgut eğitmenliğinde "Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri" düzenlendi. Katılımcılar atölye ile belgesel sinemasının inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi.