Hayat B12 tedavisinde ilaçlı suistimal
GENEL SAĞLIK

B12 tedavisinde ilaçlı suistimal

Beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan B12 vitamini, sadece hayvansal gıdalardan karşılanıyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Osman Erk, “beyni güçlendiriyor, bunamaya iyi geliyor, felçleri önlüyor” denilerek gereksiz yere kullanılan B12 ilaçlarından sakınmak gerektiğini söyledi. Erk, bu ilaçların B12 düzeyi normal kişilere dahi gereksiz yere verilebildiğini anlattı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
B12 tedavisinde ilaçlı suistimal
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İnsan vücudunun sentezleyemediği B12 vitamini, besinler aracılığıyla vücuda alınıyor. Hayvansal ürünlerde bol miktarda bulunan bu vitamin, bitkisel ürünlerde olmayan neredeyse tek vitamin. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman Erk, B 12 vitamini eksikliği unutkanlık, hafıza güçlüğü, algılama ve denge bozukluğu, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Ayrıca el ve ayaklarda uyuşma ile karıncalanma hissinin de başlıca sebebi B12 eksikliği olurken, dilde ağrı, Demans, Alzheimer, insülin direnci, obezite ve nefes darlığı gibi hastalıkların temelinde de yine bu eksiklik yatıyor.

Prof. Dr. Osman Erk
Prof. Dr. Osman Erk

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Tam kan sayımında basit olarak B12 vitamini düzeyinin ölçüldüğünü ifade eden Prof. Erk, “B12 vitamini olmadan sağlıklı bir yaşam mümkün değil. Vücut, B12 vitaminini gıdalardan alarak ve başta karaciğer olmak üzere organlarda depoluyor. Hiç alım olmadığı taktirde depolardaki bu B12 vitamini vücudu 2-4 yıl idare edebiliyor. Daha sonra ise eksiklik ortaya çıkıyor. B12 vitamini hap olarak veya enjeksiyon (kas içi) şeklinde alınabiliyor. Enjeksiyon şeklinde tedaviye hastalar dramatik yanıt verirler fakat kendilerini hemen çok iyi hissederler. B12 vitamini aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak ve karbonhidrat yakımını da uyarıyor” dedi.

İLAÇLA SUİSTİMAL MÜMKÜN

B12 eksikliğinin tedavisinde bazı ilaçların gereksiz yere kullanıldığını anlatan Erk, “B12 vitamini ilaçları gereksiz yere kullanılan, kullanımı suistimal edilen ilaçlardandır. Bu ilaçlar B12 vitamini düzeyleri normal kişilere bile öneriliyor. Beyni güçlendiriyor, bunamaya iyi geliyor, felçleri önlüyor denilerek gereksiz yere kullanılan B12 ilaçlarından sakınmak gerekiyor. Bu durum gereksiz ve sakıncalı” diye konuştu.

ALGILAMA, İDRAK BİTİYOR

Yaşlanma süreciyle birlikte B12 vitamini emiliminin azaldığını söyleyen Prof. Erk, “Bütün organlarda olduğu gibi mide yapı ve fonksiyonları da bozulduğu için B12 vitamini emilimi güçleşiyor. Ayrıca gelişigüzel kullanılan ilaçlar B12 emilimini bozuyor. İlerleyen yaşla birlikte emilen B12 vitamini ve folik asidin kan beyin bariyerini aşarak beyin dokusuna ulaşması da zorlaşıyor” diye açıkladı. Demans ve Alzheimer hastalığı olan kişilerde B12 ve folik asit düzeyleri azaldığını hatırlatan Erk, “Bu kişilerde homosistein miktarı da artıyor. B12, folik asit ve B6 vitaminleri vücutta ortaya çıkan homosisteinin yararlı bir aminoasit olan metiyonine dönüşmesini sağlıyor. Bu vitaminlerin eksikliği ile kanda fazla miktarda homosistein birikiyor. Homosistein damar sağlığına zarar verirken, kalp krizi riskini artırıyor ve beyin ile sinir sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bu vitaminlerin eksikliğinde algılama, idrak, konsantrasyon, öğrenme gibi nörolojik ve psikolojik fonksiyonları olumsuz etkilediği çeşitli çalışmalarda gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

MODERN TARIM B12’Yİ VURDU

Tarım ilaçlarının aşırı kullanılması, toprakların yoğun olarak yapay gübrelere maruz bırakılması, toprakların dinlendirilmeden işlem yapılması gibi modern tarım uygulamalarına dikkat çeken Erk, bu uygulamaların topraklarda yaşayan ve B12 vitamini sentez eden birçok bakteri türünün ortadan kalkmasına veya azalmasına yol açtığını söyledi. Erk, “Eski zamanlarda bitkisel ürünlerden mantarlarda ve deniz yosunlarında B12 vitamini var iken, günümüzde bu bitkiler B12 vitamini içermiyor. İçine katkı maddesi eklenen ambalajlı ürünlerde de birçok vitamin ve mineralin yanı sıra B12 vitamini son derece az. Organik yetiştirilmeyen hayvanlarda B12 vitamini düzeyi ise giderek azalıyor” ifadelerini kullandı.

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