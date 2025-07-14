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Bağımlılıkla mücadelede Kudüs vurgusu

Bağımlılıkla mücadelede Kudüs vurgusu

04:0014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
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Bağımlılıkla mücadelede öncü rol üstlenen Pusula Ayık Yaşam Derneği, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

Dernek, bağımlı bireylerin ve ailelerinin toplumsal farkındalığını artırmak amacıyla “Kudüs Bilinci Buluşması” konulu program düzenledi. Programa çok sayıda dernek mezunu, aile bireyleri ve gönüllüler katıldı. Programa derneğin onursal başkanı Fatih Budak Kudüs mihmandarı Bülent Deniz ve Medeniyet Derneği Başkanı Mehmet Ali Ustabaş katıldı. Konuşmacılar, Kudüs’ün tarihsel, kültürel ve dini önemine dikkat çekerken, bireylerin manevi bilinçlerinin güçlendirilmesinin iyileşme sürecine katkısını vurguladı.



#bağımlılık
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