Bayram sofranız şen olsun

Hamdolsun sağlıkla bir bayrama daha eriştik. İyiliğin, paylaşmanın, barışmanın, dayanışma ve kucaklaşmanın günüdür bayramlar kültürümüzde. Bolca yenir içilir, çeşit çeşit tatlılar yemekler ikram edilir her bayram ziyaretinde. Ramazan ayının sıkı yeme içme disiplinini diğer günlerdekine çevirecek olmak ta bu bolca yeme içmeye eklenince sağlık sorunlarıyla karşılaşmak oldukça mümkün. Bu yüzden mümkün olduğunca dikkatli, az yemekte fayda görüyorum. Bayramda da her zaman olduğu gibi suyu ihmal etmeden beslenelim. Sofralarımızda bolca yeşillik bulunduralım, hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeye çalışalım. Misafirlerimize de ağır tatlılar yerine şerbetler, limonatalar ikram edelim. Bu hafta yine her bayram yaptığımız gibi Anadolu’nun bereketli bayram sofralarından lezzetleri evlerinize taşımak istedim. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle huzur içinde geçireceğiniz nice bayramlarınız olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun.

İncir Uyutması

MALZEMELER:

-1 lt süt

-12-13 adet kuru incir

-1 su bardağı ceviz içi

YAPILIŞI:

İncirleri yıkayıp sap kısımlarını keselim. Küp küp doğrayalım. Sütü kaynatıp yoğurt mayalama ısısına getirelim. Doğradığımız incirleri süt ile karıştıralım ve kaselere bölüştürelim. Önceden 40-50 derecede ısıttığımız fırına altına ve üstüne tepsi koyarak kaseleri yerleştirelim veya kaselerin üzerini folyo ile örtelim. 30 -40 dakika sonra fırını kapatalım. Tatlıların kıvam aldığını göreceğiz. Eğer almadıysa biraz daha bekletelim. Kıvam alan tatlıları buzdolabına koyup soğuralım. Üzerine dövülmüş ceviz serperek servise alalım. Afiyet olsun.

Muş Köftesi

MALZEMELER:

-1 kg yağsız kıyma

-250 g yağlı kıyma

-750 g ince bulgur

-1 kg kuru soğan

-1 demet maydanoz

-2 tatlı kaşığı pul biber

-1 tatlı kaşığı kara biber

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 yumurta

-1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

1 kg kıyma, yumurta ve tuzu birbirine karıştırıp yoğuralım. Bulguru ilave edelim ve kıvam alıp birbirine iyice karışana kadar yoğuralım. Soğanları ince ince doğrayalım ve 250 gram kıyma ile birlikte kavuralım, tereyağı ekleyelim. Baharatlarını ekleyelim ve karıştıralım. Çiğ kıymalı hamuru biri ceviz büyüklüğünde elimize alalım ve tıpkı içli köfte yapar gibi incecik açalım. İçine pişmiş kıymalı harcımızı ilave edip kapatalım. Tuzlu su hazırlayıp kaynatalım. Köftelerimizi bu suda haşlayalım. Sudan çıkarıp tabağa alalım ve kızdırılmış tereyağı gezdirerek servise alalım. Afiyet olsun.

