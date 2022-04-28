Sofralar Osmanlı mirasıyla tatlanacak

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Deva kendi adıyla seçime girecek

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere kendi adları ve logolarıyla girme kararı aldıklarını açıkladı. Babacan, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun” dedi.