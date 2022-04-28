Ramazan Sofralar Osmanlı mirasıyla tatlanacak
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RAMAZAN HABERLERİ

Sofralar Osmanlı mirasıyla tatlanacak

Tatlıcıların yoğun bayram mesaisi başladı. Edirne’de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı’dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini artırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sofralar Osmanlı mirasıyla tatlanacak
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Tatlıcıların yoğun bayram mesaisi başladı. Edirne’de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı’dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini artırdı. Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, kallavi kurabiye, lokum kıvamındaki luk-u ala, alüyyül ala ile deva-i misk helvası gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yaşatıyor. Padişahların misafirlerine ikram ettiği geleneksel lezzetler Ramazan Bayramı için ustaların ellerinde hazırlanıyor.

Kömbe mesaisi
RAMAZAN
Kömbe mesaisi
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