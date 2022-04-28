Sofralar Osmanlı mirasıyla tatlanacak

Tatlıcıların yoğun bayram mesaisi başladı. Edirne’de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı’dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini artırdı. Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, kallavi kurabiye, lokum kıvamındaki luk-u ala, alüyyül ala ile deva-i misk helvası gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yaşatıyor. Padişahların misafirlerine ikram ettiği geleneksel lezzetler Ramazan Bayramı için ustaların ellerinde hazırlanıyor.