Kömbe mesaisi

Hatay bölgesinde yaygın olarak bilinen ve tüketilen bir tür tatlı ve pasta çeşidi olan kömbe, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez ikramları arasında ilk sırada yer alıyor. Kömbenin en önemli özelliği ise uzun süre bozulmaması, bayatlamaması olarak biliniyor. Kırıkhan’da faaliyet gösteren fırın ustaları, “Ramazan dolayısı ile pide fırınları sadece akşam çalışıyor ama kömbede sabah erkenden açmak durumunda kalıyoruz. Sadece Ramazan ayının son günlerine mahsus olan bu telaş bizim de hoşumuza gidiyor. İftarı zor açıyoruz. Müşteriler gece yarılarına kadar sırada bekliyor” dediler. Kömbenin kıvama gelmesi için kısık ateşte pişmesi gerektiğini anlatan fırıncılar, “Zaten bir tepsiye 7 TL alıyoruz. Bir tepside de 40-45 kömbe oluyor. Pişirmesi biraz eziyetli. Bu yüzden fırında sabahlıyoruz” dediler.

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