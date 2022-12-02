Bebekken vücudunun büyük bölümü yanan Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesini konu alan film bugün vizyona giriyor: Buğday Tanesi

Buğday Tanesi adlı kitabı yazarken film çekmeye karar veren Bayram, "Filmin sonucunda bir engelli kardeşimin hayata bağlanmasını sağlarsak, o mücadeleyi vermişsek ne mutlu bize, film amacına ulaşmıştır" dedi. Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini anlatan film, Türkiye'de 400 salonda, yurt dışında ise 6 ülkede izleyiciyle buluşacak.

'GELİRİ İLE KÜLTÜR MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Bayram, çocukluğundan itibaren çektiği sıkıntıları, içindeki fırtınaları ve hayat mücadelesini anlattığını kaydederek, "Bugünlere gelmek için çok çileler çektik ama çok şükür Allah milletimize hizmet etmeyi nasip etti. Milletimiz de destek verdi. Bu filmin geliriyle İstanbul'da engelli yaşam ve kültür merkezi yapacağız." diye konuştu. Farklı bir film olduğunu söyleyen Bayram, Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalık oluşturacağını sözlerine ekledi. Serkan Bayram, festivallerden ve dijital mecralarda filmin gösterimi için talep gelmeye başladığını belirterek, "İlgi alaka büyük. Kitabımız da çıktı. Galada kitabı da dağıtacağız, gelen misafirlerimize hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE SESSİZ DEVRİMİ YAŞATTI'

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve toplumda yer edinmelerini sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Bayram, şu bilgileri verdi:

"Son 20 yılda hakikaten büyük işler yapıldı, 2005 yılındaki Engelliler Yasası'nda Lokman Ayva ve Gürsoy Erol ağabeylerin çok emeği var. Sonra 2010 yılındaki Anayasa değişikliği ve daha sonra Cumhurbaşkanımızın himayelerinde erişilebilirlik yılı. Bunlar çok önem arz ediyor. Hakikaten Cumhurbaşkanımız bize bu konuda sessiz devrimi yaşattı. Ben şükranlarımı engelli camiası adına sunuyorum. AK Partimiz de çok büyük hizmetlere vesile oluyor. Bütün partilere ve milletvekillerine de teşekkür ediyorum. Engellilikle ilgili düzenlemeler Meclise geldiği zaman bütün partilerin ittifak ettiği bir konudur. Engelliler aslında bir Türkiye ittifakıdır. Olması gereken de budur."

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1997'de hakimlik sınavına girdiğini ve 84 puan almasına rağmen eski kanunun 8. maddesindeki "vücut bozukluğu" ifadesi nedeniyle elendiğini anlatan Bayram, "Bu insanlık onuruna aykırı. 2021'de 4. yargı paketi görüşülürken Cumhurbaşkanımıza ve Parti büyüklerimize durumu anlattık. 'Öyle şey olur mu?' dediler ve 5. yargı paketinde 24 Kasım 2021'de geçen sene bu maddeyi değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize hakim ve savcılığın önü açıldı." değerlendirmesinde bulundu.

'ENGELLİLER FİLMDE KENDİLERİNDEN SAHNELER BULACAK'

"Buğday Tanesi" filminde, engellilerin kendilerinden sahneler bulacaklarının altını çizen Bayram, "Mesela 2 gün önce bir anne aradı. Engelli çocuğuyla beraber fragmanı izlemiş ve benim konuşmalarımdan etkilenmiş. 'Allah razı olsun, umut oldunuz. Çocuğumun gözünde ışıltılar parladı.' dedi. Yani çocuğu mutlu bakıyor. Engelli olmayanlar da şöyle düşünsün, bu insan bu haliyle bunları başarmış. Bendeki bu tembellik niye, benim neyim eksik, ben niye yapmayayım? Yani onu da özendiriyor, teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

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Serkan Bayram, yaklaşık 10 milyon engellinin yaşadığı Türkiye'de, aileleriyle yaklaşık 40 milyon kişinin engellilikten doğrudan, diğer bölümün ise dolaylı olarak etkilendiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duygusal, mücadele ruhunu veren, yüzde yüz organik ve orijinal bir film. Hedeflerim, engelli kardeşim sırf engelliliğinden dolayı geride kalmasın. Ben bunun acısını yaşadım. İçimde fırtınalar koptu. 15-20 yaşıma kadar ellerim cebimde dolaşıyordum. Çocukluk resimlerimde hep halim bu. Bu ne kadar acı bir tablo. Mahalle baskısından yoruldum. En son buraya 'Sorma' yazayım dedim ve bununla baş edemeyince 'Yurt dışına gideyim, en azından dil bilmiyorum ne dediklerini anlamam' diye düşündüm. Onda da vizemi reddettiler. En sonunda 'Bütün Türkiye öğrensin bir defa, bir daha sormasın.' dedim. Gelecek hedeflerimiz engellilerimizin engelliliğinden dolayı geride kalmaması. Engelli valimiz, büyükelçimiz, rektörümüz, başhekimimiz hepsinin olması temennimiz. Buğday Tanesi bir tanesi, milyonların sesi milyonların hikayesi."

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